Claudio Bravo no la pasa bien. Tras ser marginado por Eduardo Berizzo de La Roja, para el arranque de las Clasificatorias al Mundial 2026, el guardameta nacional estuvo ausente este lunes en los entrenamientos del Real Betis.

Una lesión en el soleo tiene a mal traer al experimentado golero de 40 años. Un problema físico que lo sacó del inicio de la temporada 2023-24 del cuadro que dirige Manuel Pellegrini.

Parecía que las cosas mejoraban para el meta chileno el pasado jueves, con su regreso a los trabajos, e incluso la prensa apuntaba su vuelta a las citaciones para el duelo del sábado 16 de septiembre ante el FC Barcelona, su ex equipo en España.

No obstante, según el medio español El Desmarque, Bravo no dijo presente hoy en los entrenamientos del Betis en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y es una de las 10 ausencias del plantel.

Una situación que inquieta a los hinchas béticos, más aún ante un calendario con dos exigentes compromisos. Este fin de semana chocará con el Barça y luego, el 21 de septiembre, visitará a Rangers de Escocia en su estreno en la Europa League.

El formado en Colo Colo todavía no tiene para cuando volver. Un duro momento para el de Viluco, quien en la pretemporada fue protagonista e incluso aparecía como el estelar para la Liga. Una lesión complicó todo e incluso se perdería el debut internacional del Betis.

Para peor, Bravo no fue llamado a La Roja para los duelos clasificatorios con Uruguay y Colombia. El seleccionador Eduardo Berizzo no tuvo reparos en responder con total sinceridad a su ausencia: “Las nóminas hablan por sí solas. Pero lo puedo dejar más claro: la no convocatoria obedece a su negativa de venir en la fecha pasada (por privilegiar sus vacaciones)”.