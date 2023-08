Arturo Vidal volvió a ser noticia y no específicamente por realizar una buena actuación en el terreno de juego, si no que por hablar y recordar al exportero Robert Enke, quien lamentablemente se suicido en 2009 tras sufrir una fuerte depresión tras la muerte de su pequeña hija.

El ‘King’ habló sobre el exgolero en una transmisión de Twich, donde detalló que “ese fue mi primer gol en Europa con el Bayer Leverkusen. Oye, ese arquero después estaba con depresión y se mató”.

Las palabras del actual volante del Athletico Paranaense, fueron replicadas por diversos medios en todo el mundo, quienes fueron muy críticos con el mediocampista de la selección chilena, motivo que impulso que alzara la voz tras los coletazos de su dichos.

Es por eso que en una nueva transmisión, Vidal se defendió de las críticas y detalló que “a todos los periodistas odiosos: vieron en este video que dije todo con buenas intenciones. Yo tampoco me reí de eso, nunca lo haría. Conté esta anécdota, pero no lo dije mal. Nunca me reiría de algo así”.

Cabe recordar que el gol del que estaba hablando Vidal sobre Enke fue cuando el chileno jugó en su primera experiencia europeo, cuando era parte del Bayer Leverkusen, donde jugó entre 2007 y 2011, años en los que coincidió con Robert, cuando este jugaba en Hannover 96.