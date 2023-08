Ben Brereton Díaz, delantero de La Roja, solo vio desde la banca el amargo debut del Villarreal en La Liga, donde el ‘Submarino Amarillo’ cayó 1-2 como local ante Real Betis.

Pese a que los atacantes titulares no tuvieron un buen cometido, y se esperaba por el debut oficial de ‘Big Ben’ en el torneo español, el técnico Quique Setién optó por no darle minutos al chileno.

Por lo anterior, le preguntaron al DT por las razones del no ingreso del nacional a la cancha, algo que no le gustó al experimentado entrenador.

“Lo mismo por lo que no entraron otros jugadores que pudieron haber entrado: entendimos que no era necesario”, dijo cortante Setién.

Luego, el DT del Villarreal insistió en que “los que estaban lo podían estar haciendo bien y no me pongo a pensar ahora (en quién no entró). Pero si hubiera visto la necesidad que entrara él u otro, lo habría hecho”.

El debut oficial de Ben Brereton con el cuadro ‘groguet’ podría darse el próximo viernes 18 de agosto, cuando visiten al Mallorca en la segunda fecha de La Liga.