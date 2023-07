La teleserie sobre el futuro de Alexis Sánchez sigue sin terminar. Lo último que se conoció es que el Olympique del Marsella le dio un ultimátum al chileno: o acepta la última oferta que le presentaron o hace sus maletas.

Esta postura del conjunto de la Ligue 1 hizo explotar al periodista francés Daniel Riolo. El editor del medio RMC Sports disparó en contra de los ‘Olímpicos’ y específicamente al mandamás del club.

“Este expediente de Sánchez dice lo que ha sido OM durante unos años y lo que ha estado haciendo Pablo Longoria”, comenzó diciendo.

“Longoria tiende a ocultar el hecho de que OM simplemente no tiene el dinero. Se las arregla bastante bien jugando, porque tiene redes, une las cosas, toma a un tipo por un año y luego se da cuenta de que no puede pagarle por dos años”, añadió.

Y fue claro a la hora de esclarecer el escenario actual. “No creo que sea Sánchez el que está holgazaneando, creo que es OM el que no le puede dar lo que quiere. No quieren pasar por el club que no puede permitirse a Alexis Sánchez”, expresó.

Además, Riolo indicó que “no estoy seguro de que el club pueda mantenerlo en los términos de este año y dado que ha sido bueno y es probablemente uno de los mejores jugadores de OM de los últimos diez años, a menos que nadie le ofrezca nada, lo que parece poco probable, no veo cómo lo van a mantener“.

Para terminar los dardos hacia Longoria, el comunicador dijo que el presidente del Marsella “es como el tipo que no puede pagar un esmoquin y pide prestado uno para ir a una fiesta“.