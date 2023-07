El Arsenal FC, club donde brilló el chileno Alexis Sánchez, confirmó este sábado el fichaje del centrocampista Declan Rice, procedente del West Ham United, por 122 millones de euros.

Rice, de 24 años y seleccionado inglés, se convierte en el fichaje más caro de la historia de los ‘Gunners’, por encima de los 90 millones que pagaron los londinenses por Nicolás Pepé en 2019.

El volante se marcha del West Ham tras una década en el club, desde categorías inferiores, y en la que disputó un total de 245 partidos con el primer equipo y con un título: la Europa League en 2017.

Y a la hora de despedirse del West Ham, Rice mencionó al entrenador chileno Manuel Pellegrini, quien lo dirigió en los ‘Hammers’ durante la temporada 2018-2019. Solo palabras de agradecimiento hacia el ‘Ingeniero’.

“Todos me ayudaron a dirigir mi camino a través de la Academia: Slaven Bilić, que me hizo debutar, y Manuel Pellegrini, que mantuvo su fe en mí cuando pensé que podría necesitar un préstamo para avanzar en mi carrera”, dijo en un comunicado.

Incluso, Rice tuvo una sentida despedida para el hoy estratega del Real Betis cuando dejó el West Ham. “Siempre agradecido por la confianza que mostraste en mí y las oportunidades que me diste. Gracias por todo y mucha suerte para el futuro”, le escribió.

Ya metiéndose de lleno en su fichaje en los ‘Gunners’, el mediocampista dijo que “he visto mucho al Arsenal en las últimas dos temporadas y la trayectoria que han seguido. En las últimas temporadas se ha podido ver el estilo que Mikel (Arteta) ha implementado y el último curso fue excepcional, ganando a todos los equipos a excepción del Manchester City”.

La llegada de Rice es la tercera del Arsenal en este mercado veraniego en Europa, tras la de Kai Havertz, por el que pagaron 75 millones y la de Jurrien Timber, por 45 millones.

“En el fútbol a veces te llegan grandes oportunidades. Cuando clubes como el Arsenal llaman a tu puerta es difícil decir que no. Tengo muchas ganas de ver mi futuro aquí”, sentenció Rice.

💬 “Mi ambición es volver a ganar con el Arsenal. Es hora de dar un paso más y ganar la Premier League, ganar la Champions League, y no estaría aquí si no lo creyera”. pic.twitter.com/Tyhmmpp6Mb

Declan Rice has penned an open letter to West Ham fans.

— West Ham United (@WestHam) July 15, 2023