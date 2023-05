Un complicado panorama se encuentra viviendo por estos días el cuadro del Flamengo, quienes vienen de caer en la última jornada del Brasileirao ante el Athletico Paranaense y que la derrota desató la rabia y la molestia de los hinchas, quienes esperaban con la llegada de Jorge Sampaoli, enmendar el rumbo de la temporada.

Si bien se ha notado una mejora en su juego, lo cierto es que el ‘Mengao’ está muy lejos del equipo que fue campeón de Copa Libertadores en la edición pasada y los ‘torcedores’ ya están perdiendo la paciencia con el plantel y cuerpo técnico.

En un registro que se logró captar tras la llegada del conjunto a Río de Janeiro, se ve como los fanáticos desataron toda su molestia contra algunos jugadores, a quienes enfrentaron por el mal presente en donde encadenan 3 derrotas consecutivas en el Brasileirao.

Entre los más criticados por sus rendimientos se encuentran Arturo Vidal, Gabigol, Everton Ribeiro, Giorgian de Arrascaeta, así también como el vicepresidente del equipo, Marcos Braz, a quien le dijeron: “Ándate, puto, Flamengo no te necesita”.

Sin dudas un preocupante momento que atraviesa el popular conjunto brasileño, quienes por ahora aparecen en la décimo sexta ubicación del campeonato local a solo 1 punto de la zona de descenso directo (lugar que comparten con Corinthians).

Con esta pésima situación, Jorge Sampaoli deberá trabajar para revertir el mal momento que evidencia su equipo cuando enfrenten a Goiás este miércoles 10 de mayo en el estadio Maracaná.

Os jogadores do Flamengo passaram com cara de assustados no desembarque no Galeão. Vejam: pic.twitter.com/F1nxZds9d5

— Wesley Ramon (@_ramonwesley) May 8, 2023