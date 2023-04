Un jugador chileno que se encuentra a pocos meses de terminar su contrato en Europa es Claudio Bravo, quien ha tenido problemas para renovar con el Real Betis, por lo que una posible salida parece ser inminente, si el cuadro español no hace algo por retener al portero de La Roja.

Junto a eso y a petición de Manuel Pellegrini por retener al exportero del Barcelona en Andalucía, es que uno de los referentes del cuadro ‘Verdiblanco’, Joaquín, reveló su angustia y la del plantel por temor a una salida del formado en Colo Colo.

De hecho, el veterano jugador habló con TNT Sports y aseguró que sería una pena si finaliza la temporada y Bravo emprende rumbo a otro conjunto europeo.

En sus declaraciones, el ex Málaga detalló que “nos gustaría que siga, da pena pensar que pueda terminar en otro equipo, porque acá lo sentimos como uno más. Es un futbolista que nos da vida cada día y que tenerlo dentro de nuestro vestuario es algo muy importante”.

“Es un futbolista importante”

Así también, el ex Fiorentina destacó el gran aporte que brinda Claudio Bravo al Betis, en donde puntualizó que “es un futbolista importante y todos ven que es un tipo con personalidad, que va más allá. Dentro del vestuario es uno más y no alza la voz por no jugar, trabaja y se siente uno más. Eso la gente lo acoge bien, porque entrena tanto que genera orgullo”.

“Es un tipo con mucha personalidad, que no se asusta ante nada. Opina, habla y cuando debe retar, lo hace. Conmigo habla mucho, con Manuel (Pellegrini) también, es importante, aunque juegue más o menos tiempo”, indicó Joaquín.

Por otra parte, el ex Valencia habló sobre la falta de minutos que ha tenido el bicampeón de América en el Betis, una de las causas por las que no ha podido renovar automáticamente en suelo español.

Con relación a esto, el ‘hispano’ detalló que “es difícil de gestionar, uno entrena siempre para jugar y ese afán de poder entrenar y sentirme futbolista me lleva a querer estar dentro de la cancha”.

“Con Manuel tengo mucha bronca, en la buena onda, por no dejarme jugar. Le meto presión, pero es en buen rollo“, finalizó.