Arturo Vidal fue titular este lunes en la victoria de Flamengo 3-2 sobre Vasco de Gama, en la ida de las semifinales del Campeonato Carioca, y no fue bien evaluado por la prensa local.

69 minutos jugó el ‘Rey’ en el duelo jugado en el estadio Maracaná, los que no bastaron para convencer a los principales medios de Brasil.

Lance, por ejemplo, escribió sobre el chileno que “estuvo incansable y mal posicionado. No le falta voluntad, pero pasó la mayor parte de su tiempo persiguiendo a los jugadores de Vasco. No lo hizo bien en ataque”.

En tanto, en Globo Esporte lo evaluaron con nota 5 y recalcaron que “falló algunos pases en la primera mitad y así le da gol a Vasco cuando falló el bote y dejó libre a Pedro Raúl”.

Vale mencionar que Vasco de Gama recibe al Flamengo de Arturo Vidal este domingo 19 de marzo, en lo que será la vuelta de las semifinales del Campeonato Carioca.

Vencemos os primeiros 90 minutos e temos mais uma batalha pela frente. Obrigado pelo apoio incessante, Nação. É sempre maravilhoso jogar com a Maior Torcida do Mundo. Jogaremos juntos de novo no domingo!#VamosFlamengo

📸 Gilvan de Souza, Paula Reis e Marcelo Cortes / CRF pic.twitter.com/TYACNnsZzS

— Flamengo (@Flamengo) March 14, 2023