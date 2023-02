El Arsenal FC utilizó en la presente jornada sus redes sociales para recordar un gol de bella factura del delantero chileno Alexis Sánchez, actualmente figura del Olympique de Marsella.

Los ‘Gunners’ no olvidan al ‘Niño Maravilla’, quien con la casaquilla roja y blanca firmó uno de los mejores rendimientos en su paso por Europa.

Con la casaquilla ‘7’ de la tienda londinense, el tocopillano ganó del 2014 al 2018 dos Copa FA y tres Copa de la Liga inglesa. Además, el nacional marcó 80 goles en 166 partidos.

“¡Electric Alexis!”, escribió el Arsenal con el video de uno de sus goles frente al Leicester por la Premier League, en el año 2015. En ese duelo, el chileno fue la figura con un triplete en el 5-2 en el King Power Stadium.

El tanto publicado fue su segundo personal en aquel 26 de septiembre. Una preciosa asistencia de Mezut Özil que remató de cabeza anticipándose al guardameta para que la pelota acabara dentro de las mallas.

El Arsenal no olvida a Alexis, más aún en la actualidad con el ariete de 34 años convertido en la máxima figura del Marsella y uno de los jugadores destacados de la temporada 2022-23 de la Ligue 1 francesa.

🛣 Let's take a trip down memory lane…

Check out a selection of our memorable goals at Leicester 👇

— Arsenal (@Arsenal) February 24, 2023