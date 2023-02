El entrenador chileno Manuel Pellegrini salió a despejar los rumores sobre una posible salida del Real Betis en junio próximo, luego de la renuncia de su hombre de confianza y gran aliado en la institución verdiblanca: Antonio Cordón.

Cordón dejó recientemente su cargo como director deportivo de la tienda sevillana. El directivo español llevó al ‘Ingeniero’ al club y coincidió además con él en el Villarreal.

Ante esto, la posibilidad que Pellegrini deje a final de temporada su cargo en el banco bético creció como la espuma. En rueda de prensa, el estratega salió a aclarar su situación.

“La salida (de Cordón) no tiene ninguna relación con el tema mío. Lo mío está relacionado con el club, no solo con él. No tiene relación directa y ojalá el club mantenga un nivel importante para poder hacer en los próximos años sin Cordón lo mismo que hemos hecho con él“, expresó.

A la hora de comentar la partida del gerente deportivo, el ex técnico del Real Madrid y el Manchester City declaró que “su salida es mala para el club. Ha hecho un gran trabajo con un bajo presupuesto. Nos ha permitido estar en un rendimiento más alto de lo que se esperaba. La salida es complicada, pero tendrá sus motivos”.

“Es una pérdida para el club. Desde lo personal lo conozco mucho y tengo una cierta afinidad, pero son dos cosas aparte: lo profesional y lo personal“, complementó.

De esta manera, Pellegrini dejó en claro que él no se moverá de la banca bética. El chileno tiene contrato con los verdiblancos hasta mediados del año 2025.