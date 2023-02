El mediocampista chileno Arturo Vidal se sinceró este sábado con los medios y habló de los últimos acontecimientos con el Flamengo, luego de alcanzar con el ‘Mengao’ el tercer lugar del Mundial de Clubes con un triunfo por 4-2 sobre el Al Ahly de Egipto.

El ‘King’, de 35 años, reveló que presentó a comienzos de año una “lesión muy dura”, explicando su escasa regularidad, e incluso apuntó a la molestia que tiene con sus críticos.

En la zona mixta del Estadio de Tánger, en Marruecos, el formado en Colo Colo declaró que “he estado feliz acá, claramente en estos primeros partidos (del año) he estado un poco triste porque estuve lesionado”.

“Tuve una lesión muy dura, que nadie sabe, traté de estar, de acompañar a mis compañeros en los partidos. No he jugado porque me dolía mucho, después del partido con Palmeiras empecé a entrenar mucho mejor y ahora estoy cien por ciento”, agregó.

El chileno evitó dar detalles de esa lesión y se limitó a señalar que la tuvo cuando tenía 25 años y ocurrió “con los trabajos y la pretemporada”.

“Pero con trabajo y esfuerzo, doblando las sesiones de terapia, ya estoy bien. Hoy me sentí cómodo, feliz porque se ganó”, añadió.

Tras explicar sobre el problema físico, el exvolante del FC Barcelona, Bayern Múnich e Inter de Milán recordó la lluvia de críticas que ha recibido, principalmente de hinchas del Flamengo.

“Por eso a veces me molesta que hablen, que estoy mal físicamente, pero (la lesión) era un problema la gente acá sabe y no cualquier jugador puede jugar con eso”, sentenció.

Vidal disputó en la presente jornada todo el partido, a buen nivel. En base a datos recopilados por SofaScore, el formado en Colo Colo fue el tercer mejor jugador de la cancha para su equipo, siendo superado por Gabigol y Pedro, autores de los goles del triunfo de los rojinegros’.

La provocación al Real Madrid

A la hora de ser consultado por la provocación al Real Madrid, el bicampeón de América con La Roja dijo que “eso siempre ha sido, en Barcelona pasaba lo mismo y después en Inter. Pero nada, teníamos confianza de estar en la final con ellos y no se dio. Seguimos trabajando, ganamos el tercer lugar, volvemos a Brasil y a preparar el año”.