Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, dejó de lado su semblante y habló de política y actualidad en la previa de la Supercopa de España.

Antes de que el cuadro ‘verdiblanco’ enfrente al FC Barcelona por las semifinales del torneo que se juega en Arabia Saudita, el chileno dio una extensa entrevista con ABC donde realizó un análisis de nuestro país a sus 69 años.

“He visto Chiles muy distintos. En mi niñez fue un país muy pobre, en el que costaba mucho salir adelante. En 1970, cuando entré a la universidad, vino el Gobierno de Salvador Allende, el primer presidente comunista elegido democráticamente. En esos tres años el país sufrió una catástrofe total. Casi 1.000% de inflación y estaba muy dividido”, partió comentando el ‘Ingeniero’. (Nota de la redacción: Allende era socialista).

“Luego vino un golpe militar, que siempre son lamentables, pero en ese momento gran parte del país entendía que había que hacer algo porque de lo contrario íbamos camino de una guerra civil. La dictadura, claro, arrastra cosas que no son justificables, pero había que vivir los parámetros que se vivían en esos momentos en Chile”, complementó el DT del Betis.

Trascartón, Pellegrini recordó que “16 años después, Pinochet convocó elecciones y por una abrumadora mayoría se pidió que se fuera. Ahí, vinieron treinta años en los que Chile progresó muchísimo. Pasó de ser pobre a ser un país desarrollado en todos los índices económicos, pero en los últimos diez años hubo mucha corrupción, el país se relajó y se deterioró una clase política que no supo llevar al país como hasta entonces”.

“Luego vino el estallido social de 2019, que tiene al país parado desde hace tres años y en todo este tiempo no se han puesto de acuerdo con la nueva constitución. El diagnóstico que ha hecho la clase política es equivocado y hay un deterioro económico y de seguridad. Por eso se produjo este estallido social. Este sería mi objetivo análisis de Chile, porque yo soy neutral. No tengo color político”, recalcó el estratega nacional.

Manuel Pellegrini desliga al fútbol de los Derechos Humanos

Otro tema que no evitó el ‘Ingeniero’ fue el tener que jugar la Supercopa en Arabia Saudita, lo que ha despertado mucha polémica en España desde que se implementó esta idea.

“La clase política hace mucho tiempo que dejó de gobernar para los países. Ellos buscan sacar su propio beneficio. En cambio, el fútbol une. Hay tantas cosas que desunen en la vida que ojalá el fútbol pudiera unir en todas partes”, sostuvo Manuel Pellegrini.

“Lo que se vivió en el Mundial de Qatar fue una unión completa y la ganancia económica que hubo detrás tan importante se va a sacar igual sea cuál sea la sede. El fútbol hay que mantenerlo como un elemento de unión porque sino habría que eliminar a China, Rusia, Arabia, Qatar…”, agregó el técnico chileno.

Luego, el ‘Ingeniero’ recalcó que “al fútbol no le corresponde solucionar los Derechos Humanos. Al revés, si usas el fútbol para ello vas a desunir más. ¿Cuántas cosas unen a los seres humanos hoy en día? El fútbol, los Juegos Olímpicos y lo que tenga ese rol de diversión. La historia ha sido siempre invasión, esclavitud, feminismo… siempre ha desunido. La historia de la convivencia entre seres humanos es sangrienta. El mundo ha sido siempre una hiena”.

Para cerrar, Pellegrini comentó que “el fútbol no va a solucionar la parte que le toca hacerlo a la clase política. No tiene capacidad ni autoridad para hacerlo. La función del fútbol es unir. Chile hoy está muy dividido, pero juega la selección, La Roja, todo el mundo le apoya y no sé si el de al lado es comunista o de Pinochet. Eso no interesa”.