El Norwich, del chileno Marcelino Núñez, quedó eliminado en la tercera ronda de la FA Cup tras caer por la cuenta mínima ante el Blackburn Rovers del también nacional Ben Brereton Díaz.

En un choque de equipos que han animado el ascenso inglés esta temporada, el triunfo finalmente fue para los de Lancashire en un parejo encuentro jugado en el estadio Carrow Road.

Marcelino y ‘Big Ben’ fueron estelares en sus respectivos equipos. El volante fue reemplazado a los 57 minutos, mientras que el delantero jugó todo el duelo.

El único gol del encuentro llegó a los 31 minutos, cuando un error defensivo le permitió a Bradley Dack habilitar a Jack Vale, quien definió con el arco a disposición.

El marcador no se movió más y fue victoria para los Rovers, que por la cuarta fase del tradicional certamen enfrentarán al ganador del cruce entre Forest Green y Birmingham.

Norwich vuelve a la cancha este sábado 14 de enero, cuando visiten al Preston por la jornada 27 de la Championship. Blackburn, por su parte, jugará el mismo día ante Rotherham.

⏱️ Full-time: #NCFC 0-1 #Rovers

Vale's solitary strike puts us in the hat for the fourth round! #NORvROV 🔵⚪ pic.twitter.com/IOy2BZwugr

— Blackburn Rovers (@Rovers) January 8, 2023