Tras la victoria sobre el Ibiza en Copa del Rey, el chileno Manuel Pellegrini no ocultó su molestia por el escenario donde jugó su Real Betis.

A Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, se le vio molesto luego de la victoria 4-1 sobre el Ibiza Islas Pitiusas en la Copa del Rey.

Pero no precisamente por el resultado, que benefició claramente a los ‘verdiblancos’, sino que por el escenario del encuentro.

Y es que el Ibiza Islas Pitiusas, de la cuarta categoría del fútbol español, debió ser local en la cancha de entrenamiento del UD Ibiza, el otro equipo de la ciudad, en una cancha con capacidad para 1.000 espectadores.

“Es raro que un partido tan importante para el rival no se jugara en el estadio de al lado, que es más grande. No sé las razones, pero hubiera ido más gente”, aseguró el ‘Ingeniero’, aludiendo al estadio Can Misses, donde originalmente se iba a disputar el encuentro.

“Me extrañó que la conferencia de prensa fuera en una cafetería”, añadió el técnico chileno.

Pero no todo fue reclamos para Manuel Pellegrini. Respecto al resultado, el ‘Ingeniero’ destacó que “estamos contentos por la clasificación. En esta instancia los equipos de menor categoría tienen una motivación extra. Ellos se pusieron en ventaja por un error nuestro, pero mantuvimos la calma y sabíamos que podíamos dar vuelta el partido con velocidad e intensidad”.

“Antes de dar vuelta el partido creamos tres o cuatro ocasiones que pudieron hacer la diferencia. Tuvimos mayor madurez, no desesperamos para jugar rápido en un campo con algunas imperfecciones”, concluyó el técnico del Betis.

Vale señalar que el próximo partido del Real Betis será este domingo 8 de enero, cuando visiten al Rayo Vallecano por la fecha 16 de La Liga.