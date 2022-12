Marcelo Salas ha sido uno de los delanteros más letales que Chile ha tenido en el mundo del fútbol. Sus pasos por diferentes clubes como La U, River Plate, Lazio y Juventus, además de La Roja, lo marcan como uno de los mejores jugadores nacionales en tierras extranjeras.

Es por eso, que en el día de su cumpleaños, se han visto diversas muestras de afecto para el otrora artillero que deleitaba con su zurda sobre los terrenos de juegos.

Los primeros en comentar y enviar calurosos saludos para el exgoleador, fue la cuenta oficial de la UEFA, en donde redactaron: “Feliz cumpleaños Marcelo Salas”, acompañado de un video en donde muestran dos tantos del exjugador de Lazio.

Por su parte, la cuenta oficial de Champions League hizo lo propio con el ex Universidad de Chile, en donde destacaron: “¡El ícono chileno Marcelo Salas cumple hoy 48 años! Su toque para el primer gol…”, junto a un video con varios goles del ‘Matador’ en la competición.

🇨🇱 Chile icon Marcelo Salas is 48 today! 🥳

His touch for the first goal… 😮‍💨#UCL pic.twitter.com/JFOlEFjPR4

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 24, 2022