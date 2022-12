El entrenador de Blackburn Rovers, Jon Dahl Tomasson, reveló que no pretende que se vaya Brereton en el mercado de pases invernal de Europa y que "no es una buena opción para él", partir a mitad de temporada del equipo que batalla por ascender en la Premier League.

El mercado de pases en el fútbol europeo está pronto a comenzar, ya que el 1 de enero del 2023, se abrirán los libros de fichajes y los clubes tendrán completa libertad para comprar refuerzos para lo que resta de temporada.

Uno de los chilenos con mayor proyección es sin duda Ben Brereton, que ha sido sondeado por varios equipos de renombre en el Viejo Continente, que ven en el delantero chileno, cualidades a explotar a sus cortos 23 años.

Mucho se ha hablado de elencos como el AC Milán, Wolverhampton, West Ham, Sevilla, por nombrar algunos, pero lo cierto es que el propio Brereton debe decidir su partir a mitad de temporada o terminar la campaña con Blackburn Rovers en la Championship y concretar el anhelo de ascender de categoría.

Sin embargo, ante todos estos rumores, el DT de Las Rosas, Jon Dahl Tomasson, charló con Lancs Live, en donde mostró su preocupación por perder a uno de sus atacantes insignias del plantel en el próximo mercado de pases.

“No es la mejor opción irse a otro club”

En el diálogo, el estratega danés comenzó señalando: “Para él tal vez no sea la mejor opción irse a otro club a mitad de temporada”.

Así también puntualizó que hay ofertas atractivas para ‘Big’ Ben, pero que aún no sabe que elección tomará el delantero de La Roja.

Con relación a esto, Tomasson expresó que “vienen con una cantidad muy alta, no podemos decir que no. No lo sabemos, nadie lo sabe. No siempre es la mejor opción, pero al final del día, se trata de la oportunidad”.

No obstante, fue tajante al destacar que “si es una oferta baja, diremos que no de inmediato. Nunca se sabe lo que sucederá en el fútbol, me encantaría que el muchacho firmara un contrato y se quedara conmigo”.

Por último, enfatizó en que Brereton es un buen elemento para su plantel y que muestra profesionalismo ante todas estas informaciones que lo sitúan en diferentes partes de Europa.

Es así, que puntualizó: “Ben es extremadamente profesional, está haciendo todo lo posible todo el tiempo, tal como lo señalé en el verano”.

Sin dudas, comentarios que van a favor de que el artillero de la selección chilena, permanezca hasta el cierre de la temporada en la Championship, donde su equipo se ubica en la tercera posición y buscan el anhelado ascenso a la Premier League.

Recordar que en caso de que Brereton no parta de Blackburn Rovers en enero, tendrá la posibilidad de negociar con el pase en su mano en junio de 2023, cuando finaliza contrato con el cuadro del condado de Lancashire en Inglaterra.