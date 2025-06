El MVP Shai Gilgeous Alexander igualó este jueves la mejor marca de su carrera en los ‘playoffs’, con 38 puntos, y dirigió la victoria por 118-103 de los Oklahoma City Thunder en casa contra los Minnesota Timberwolves para dar a su equipo ventaja 2-0 en las finales del Oeste y cargar de presión a sus rivales.

La noche de SGA en el Paycom Center empezó con la entrega del MVP al mejor jugador de la temporada regular y el canadiense prolongó la fiesta en pista con doce de 21 en tiros de campo, uno de dos en triples y trece de quince desde la línea de libres a los que añadió tres rebotes y ocho asistencias.

Los Thunder, la mejor franquicia de la NBA con 68 victorias en la temporada regular, incrementaron a 7-1 su balance en casa en estos ‘playoffs’ y pusieron la presión sobre los Wolves, que regresan ahora a Minnesota obligados a defender su pista al menos en uno de los dos encuentros si quieren seguir con vida en la serie.

OKC volvió a pisar el acelerador en la segunda mitad, concretamente en un tercer período en el que firmó unos parciales de 12-1 y de 10-0 que dejó sin opciones a Minnesota.

Jalen Williams aportó 26 puntos, diez rebotes y cinco asistencias y Chet Holmgren aportó 24 puntos para unos Thunder que contuvieron la reacción de orgullo de Anthony Edwards y están a dos victorias de sus primeras Finales desde 2012.

