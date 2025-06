El canadiense Shai Gilgeous Alexander, el serbio Nikola Jokic, el griego Giannis Antetokounmpo y los estadounidenses Donovan Mitchell y Jayson Tatum integran el primer equipo NBA del año anunciado este viernes.

Gilgeous Alexander, líder de los Oklahoma City Thunder, Jokic, de los Denver Nuggets, Giannis, de los Milwaukee Bucks, y Tatum, de los Boston Celtics, fueron elegidos de forma unánime por el panel de votantes.

Tres de los cinco integrantes del primer equipo NBA no son jugadores estadounidenses, algo que marca una tendencia al alza en el peso de las estrellas extranjeras en la liga.

En el segundo equipo entraron Jalen Brunson, de los New York Knicks, Steph Curry, de los Golden State Warriors, Anthony Edwards, de los Minnesota Timberwolves, LeBron James, de Los Ángeles Lakers, y Evan Mobley, de los Cavaliers.

En el tercer equipo fueron elegidos Cade Cunningham, de los Detroit Pistons, Tyrese Haliburton, de los Indiana Pacers, James Harden, de Los Ángeles Clippers, Karl Anthony Towns, de los Knicks, y Jalen Williams, de los Thunder.

The 2024-25 Kia All-NBA First Team:

▪️ Giannis Antetokounmpo of @Bucks

▪️ Shai Gilgeous-Alexander of @okcthunder

▪️ Nikola Jokić of @nuggets

▪️ Donovan Mitchell of @cavs

▪️ Jayson Tatum of @celtics pic.twitter.com/oBjm0qKzO1

— NBA Communications (@NBAPR) May 23, 2025