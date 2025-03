John Stockton, leyenda que jugó 19 temporadas en la NBA (1984-2003), todos ellos en Utah Jazz, recibió en las últimas horas una despiadada crítica de Vernon Maxwell, exescolta y ganador de dos anillos de campeón con Houston Rockets.

El oriundo de Spokane fue uno de los mejores bases de la historia del básquetbol, con apenas 1.85 metros de altura, y formó una dupla de temer con Karl Malone.

Incluso, a 22 años de su retiro, Stockton se mantiene como el líder histórico de asistencias de la mayor liga del baloncesto con 15.806 pases. El que lo sigue, Chris Paul (Spurs), recién cuenta con 12.363.

Y en un podcast, Maxwell no tuvo filtro a la hora de recordar los duros enfrentamientos con el jugador que condujo a Utah a dos finales en la década de los 90’. Todo lo hizo desde el rencor y criticando las ‘mañas’ del histórico de Utah.

Este escolta de 1.93 metros también se hizo un nombre en la NBA. Jugó 13 temporadas en la liga (1988-2001) en nueve equipos, la mayoría de ellos en los Rockets, con quienes ganó dos campeonatos.

“Es un sucio. Uno de los jugadores más sucios de la NBA de todos los tiempos. Es un tipo bajito que parece un buzón y es muy sucio. Es un perro, un demonio de verdad. No lo parece, pero es asqueroso“, indicó.

Maxwell no paró allí. También se dio el tiempo de despedazar a la afición de los Jazz, tildándolos de racistas.

“Los aficionados de los Jazz son unos hijos de puta. Todo lo que hicieron fue llamarme negro y hablar de mi madre a la que ni siquiera conocen, hablar de mi abuela, hablar de mi esposa, hablar de mis hijos, llamarlos negro esto, negro aquello“, contó.

Continuando con el odio hacia los hinchas del equipo con sede en Salt Lake City, el nacido en Gainesville -de 59 años- señaló que “voy a matarlos a todos, voy a seguir haciéndolo porque eso es lo que dije cuando conseguí una maldita plataforma donde podía matarlos, hijos de puta. Voy a matarlos a todos”.

.@VernonMaxwell11 says John Stockton was a straight-up MENACE on the court😅

"One of the dirtiest f****** players in the NBA ever…He's dirty as hell…He's a dog…He's a demon."

🎥:@allthesmokeprod pic.twitter.com/gMUxRvnbKE

— DraftKings Network (@DKNetwork) March 5, 2025