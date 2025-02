Steph Curry dio un recital de baloncesto este jueves y selló doce triples y 56 puntos para los Golden State Warriors, en una jornada de la NBA en la que LeBron James y el esloveno Luka Doncic prolongaron su racha de victorias con Los Ángeles Lakers y en la que el griego Giannis Antetokounmpo se llevó un choque de titanes ante el serbio Nikola Jokic.

LAKERS 111 – WOLVES 102

Tras el triple doble ‘de la venganza’ ante su exequipo, los Dallas Mavericks, Doncic prolongó su idilio con los Lakers y logró 21 puntos y trece rebotes en la victoria angelina contra los Minnesota Timberwolves.

Los Lakers llevan cuatro victorias consecutivas y ocupan la quinta plaza en la Conferencia Oeste con un balance de 36 victorias y 21 derrotas.

LeBron James, a sus 40 años, fue el líder absoluto de los Lakers con un doble doble de 33 puntos y 17 rebotes, a los que agregó seis asistencias.

Luka's dad is all of us

En los Wolves, Anthony Edwards fue expulsado del partido por doble técnica a mediados del tercer período, con su equipo abajo 59-74 en el marcador. Llevaba 18 puntos, seis rebotes y cinco asistencias.

Es su decimosexta falta técnica del curso, lo que conllevará una suspensión de un partido para el jugador de Minnesota.

Terrence Shannon Jr. fue el mejor de los Wolves con 23 puntos saliendo del banquillo.

BUCKS 121 – NUGGETS 112

En el choque monumental entre múltiples MVP de la NBA, Antetokounmpo dio un golpe en la mesa y lideró con 28 puntos y 19 rebotes la victoria de sus Milwaukee Bucks contra los Nuggets de Nikola Jokic, cuyo triple doble de 32 puntos no tuvo premio.

Antetokounmpo, MVP de la NBA en 2019 y 2020 y ganador del anillo en 2021, terminó el partido del Fiserv Forum de Milwaukee con su doble doble número 40 de la temporada, y logró además siete asistencias.

Jokic, triple MVP de la liga y campeón en 2023, selló su vigésimo séptimo triple doble del curso, con 32 puntos, catorce rebotes y diez asistencias.

Giannis was a beast on the boards. 💪 28 PTS | 19 REB | 7 AST | 1 BLK | 1 3PM

Los Bucks, en los que Brook López metió 22 puntos y Damian Lillard logró 19, dejaron atrás la derrota sufrida contra los Houston Rockets y llevan cinco triunfos en los últimos seis partidos. Son quintos en el Este (33-25).

Jamal Murray aportó 20 puntos para Denver, en el que Russell Westbrook logró diez puntos, seis rebotes y cinco asistencias saliendo del banquillo.

MAGIC 115 – WARRIORS 121

Steph Curry firmó la cuarta mejor marca anotadora de su carrera, al destrozar a los Magic con 56 puntos, fruto de un 16 de 25 en tiros de campo y 12 de 19 en triples. Conectó además los doce libres lanzados. A eso añadió cuatro rebotes, tres asistencias y dos robos.

Los Warriors llevan cinco victorias seguidas y siguen creciendo en el Oeste.

La noche estelar de Curry amargó a Paolo Banchero, que firmó 41 puntos y seis rebotes para Orlando.

Los Magic ganaban por 17 puntos en el segundo período, pero no pudieron parar la reacción de un Curry estelar, que se quedó a seis puntos de su récord, 62.

El líder de los Warriors solo llevaba cinco punto tras el primer período, pero pisó el acelerador en el segundo, con 16, y no paró hasta completar la contundente remontada de su equipo. Metió 22 puntos con seis de ocho en tiros de campo y cuatro de seis en triples en el tercero, y completó su hazaña con trece en el último segmento.

ARE YOU KIDDING ME ⁉️

ARE YOU KIDDING ME ⁉️

CURRY'S GOT 12

MAVERICKS 103 – HORNETS 96

Los Mavericks volvieron a la senda del triunfo tras sus derrotas sufridas en las visitas a los Warriors y a los Lakers. Ganaron en casa a los Hornets impulsados por 25 puntos de Kyrie Irving y por un doble doble de 20 puntos y once rebotes del pívot Moses Brown.

Anthony Davis sigue de baja en Dallas por lesión.

El mejor de los Hornets fue Mark Williams, con un doble doble de 26 puntos y 16 rebotes.

SUNS 116 – PELICANS 124

Los Suns siguen en caída libre y perdieron en casa contra los modestos New Orleans Pelicans su séptimo partido en los últimos ocho. Su única victoria en este tramo llegó a domicilio contra los Chicago Bulls.

Ante los Pelicans, los Suns sucumbieron ante el primer triple doble de la carrera de Zion Williamson, quien logró 27 puntos, diez rebotes y once asistencias. Siete jugadores de New Orleans terminaron con dobles dígitos.

En los Suns, actualmente fuera de los puestos de ‘playoffs’, Devin Booker metió 36 puntos y Kevin Durant aportó 28.