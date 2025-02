El escolta esloveno Luka Doncic, jugador de Los Angeles Lakers, admitió que “había muchas emociones” puestas en el partido ante su exequipo, Dallas Mavericks, lo que incluso lo llevó a ‘borrar’ de su mente el inicio del enfrentamiento.

“Honestamente, no puedo recordarlo”, dijo el esloveno en una rueda de prensa posterior al encuentro tras ser preguntado por las sensaciones que experimentó en los primeros minutos de partido.

“Había muchas emociones y estaba como dormido, pero ni siquiera podía explicarlo. Era un juego diferente”, agregó.

Pese a la tensión del encuentro, el jugador dijo que se sintió arropado por sus compañeros de equipo en su primer cara a contra los Mavericks y mostró su emoción al reencontrarse con algunos de sus viejos amigos, especialmente Kyrie Irving.

Luka Dončić discusses the emotional challenge of facing his former team, the Dallas Mavericks, and notes that finding closure will take time. He led the Lakers to a 107-99 victory with a triple-double in his first game against them. pic.twitter.com/ann3SbQo00

“Kai es mi hermano. Vamos mucho más allá del baloncesto. Fue bueno ver a esos muchachos… Fuimos a la guerra juntos y fue muy divertido verlos a todos”, sostuvo.

Finalmente, al ser consultado si este juego contra Dallas significa el fin definitivo de su etapa en los Mavericks, Doncic no dudó: “El cierre va a tardar un poco, creo… No es lo ideal, pero como dije, me alegro de que este partido haya terminado. Hay muchas emociones, pero vamos poco a poco y cada día es mejor”.

Luka Dončić was asked if facing the Dallas Mavericks gave him closure about the trade.

"The closure is going to take a while, I think… It's not ideal, but like I said, I'm glad this game is over. There's a lot of emotions, but we go little by little, and every day is better." pic.twitter.com/cl4Wfvifc2

— Grant Afseth (@GrantAfseth) February 26, 2025