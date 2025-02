Los Cleveland Cavaliers, líderes del Este, los Oklahoma City Thunder, dominadores del Oeste, y los Boston Celtics, vigentes campeones e intratables este domingo frente a los New York Knicks, siguen luciendo un nivel de baloncesto estelar y protagonizaron a base de victorias otra jornada NBA.

CELTICS 118 – KNICKS 105

Jayson Tatum rozó el triple doble con 25 puntos, diez rebotes y nueve asistencias y Jaylen Brown aportó 24 puntos y ocho rebotes para unos Celtics que ganaron su tercer partido de tres este año frente a los Knicks.

Los Knicks perdieron su segundo partido consecutivo y salen con muchos apuros de una doble cita con sus rivales directos en el Este, los Celtics y los Cavs. Los neoyorquinos llegaron al Garden tras ser arrollados 142-105 por Cleveland en su anterior partido.

El dominicano Karl Anthony Towns aportó 24 puntos y 18 rebotes en 41 minutos en pista, sin poder evitar la derrota de los neoyorquinos.

CAVALIERS 129 – GRIZZLIES 123

No dejan de pisar el acelerador los Cleveland Cavaliers, que encadenaron su séptima victoria seguida y la undécima en sus últimos doce encuentros para liderar el Este con un balance de 47-10.

El equipo de Kenny Atkinson tiene la segunda mejor marca de la NBA en casa con 27 victorias en 31 partidos. Solo los Oklahoma City Thunder lo hicieron mejor con 26-3.

Donovan Mitchell llevó de la mano a los Cavs con 33 puntos y Evan Mobley aportó un doble doble de 25 puntos y trece rebotes, además de dar ocho asistencias. Ty Jerome se lució saliendo del banquillo con 26puntos.

Los Grizzlies siguen sufriendo y perdieron su tercer partido en los últimos cuatro. Jaren Jackson fue el máximo anotador con 21 puntos, mientras que el español Santi Aldama logró quince puntos y seis rebotes saliendo del banquillo.

WOLVES 123 – THUNDER 130

Los Thunder (46-10) ganaron su noveno partido en los últimos diez, esta vez en el campo de los Minnesota Timberwolves al ritmo de Shai Gilgeous Alexander, incontenible con 36 puntos.

Chet Holmgren aportó 19 puntos, con tres de cuatro en triples, y dio una extraordinaria aportación defensiva para los Thunder, en el día en el que su entrenador, Mark Daigneault, cumplía 40 años.

SGA DOES IT ALL TONIGHT 💯

⚡️ 37 PTS

⚡️ 8 REB

⚡️ 8 AST

⚡️ 3 3PM

⚡️ 3 STL

⚡️ 3 BLK

The @okcthunder move to 46-10 on the season! pic.twitter.com/yxolX3veko

— NBA (@NBA) February 24, 2025