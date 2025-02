Los Boston Celtics lograron este domingo su quinto triunfo consecutivo en la NBA, al ganar con autoridad por 118-105 a los New York Knicks en el TD Garden.

Jayson Tatum rozó el triple doble con 25 puntos, diez rebotes y nueve asistencias, y Jaylen Brown aportó 24 puntos y ocho rebotes para unos Celtics que ganaron su tercer partido de tres este año frente a los Knicks.

Boston, vigente campeón de la NBA, incrementó su balance a 41 victorias y 16 derrotas y persigue a los líderes del Este, los Cleveland Cavaliers (46-10).

Los Knicks perdieron su segundo partido consecutivo y salen con muchos apuros de una doble cita con sus rivales directos en el Este: los neoyorquinos llegaron al Garden tras ser arrollados 142-105 por Cleveland en su anterior partido.

Boston ganó ocho de sus últimos nueve partidos y, contra los Knicks, pudo contar con 19 puntos (5 de 6 en triples), nueve rebotes y siete asistencias de Derrick White y quince puntos y siete rebotes del letón Kristaps Porzingis.

Los Knicks tuvieron una ventaja máxima de un solo punto contra Boston y llegaron a estar abajo por 27 puntos en el Garden.

El gran esfuerzo del dominicano Karl Anthony Towns (24 puntos y 18 rebotes) en 41 minutos en pista les permitió saborear la idea de la remontada, cuando pasaron de un 50-77 a un 85-89 al comienzo del cuarto período.

Pero los Celtics nunca dieron muestra de reales apuros, volviendo a escaparse cuando pisaron el acelerador.

Los Celtics prolongaron su buen momento de forma y se confirmaron como grandes favoritos en el Este junto a los Cavaliers, que jugarán este mismo domingo contra los Memphis Grizzlies.

The Jays got it DONE at home vs. New York!

☘️ JT: 25 PTS, 10 REB, 9 AST

☘️ JB: 24 PTS, 8 REB, 2 STL

The @celtics win their 5th in a row. pic.twitter.com/rsE7qRouA5

— NBA (@NBA) February 23, 2025