La NBA anunció una sanción de 25 partidos para el ala-pívot Bobby Portis Jr. de los Milwaukee Bucks tras dar positivo por uso de sustancias prohibidas en un test antidrogas.

Portis dio positivo por tramadol, un analgésico utilizado para tratar dolor moderado o severo, consignan la la en un documento publicado el jueves.

Su agente, Mark Bartelstein, dijo que Portis consumió tramadol sin querer, puesto que en realidad creía que estaba tomando toradol, un antiinflamatorio también para el dolor y más aún, autorizado en la NBA.

“Este fue un error honesto, causado por la similitud en los nombres de los medicamentos y el hecho de que ambos tienen un propósito muy parecido. Bobby estaba usando este medicamento antiinflamatorio y analgésico para tratar una lesión en el codo que sufrió el otoño pasado”, añadió el representante.

La suspensión de 25 encuentros para Portis le aleja de las canchas hasta el 8 de abril, con tan solo 4 partidos por jugar de la temporada regular. Además, el jugador, perderá 2,85 millones de dólares de salario, unos 114.000 dólares por partido.

Portis, ganador del anillo en 2021 con los Bucks, es un jugador clave en la rotación de Milwaukee, que promedia 13,7 puntos y 8,2 rebotes por partido esta temporada. Su baja puede ser un golpe para la escuadra liderada por Giannis Antetokounmpo, actualmente quinta en la Conferencia Este con 29 victorias y 24 derrotas.

NBA announces Bobby Portis has been suspended without pay for 25 games for testing positive for Tramadol, violating league's anti-drug policy pic.twitter.com/kDV4T5jCbF

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 20, 2025