El traspaso de Luka Dončić a Los Angeles Lakers sigue dando que hablar. La operación, manejada de forma discreta y más aún, repentina, sorprendió al propio jugador y al mundo de la NBA, desde colegas de profesión hasta dirigentes.

En ese sentido, el base de los Golden State Warriors, Dennis Schröder, no se quedó callado ante la noticia del momento y dejó no solo ver su sorpresa, sino también, una fuerte crítica al respecto.

En diálogo con NBC Sports, comentó: “Doncic acaba de ser traspasado y fue elegido en cinco malditos primeros equipos de la NBA. Es All Star, llevó dinero a Dallas y llegó al equipo a las Finales y dejó 117 millones de dólares que no puede firmar ahora porque fue traspasado… y eso no simple, es un impuesto estatal sobre la renta”.

“A partir de ahora, lo veo todo aún más loco de lo que era. Si traspasan a alguien así, nadie está a salvo, ni Stephen Curry. Es un negocio jodido, despiadado. Wiggs (Andrew Wiggins) casi ganó el MVP de las Finales en 2022 y ahora está en el mercado. También Kevon Looney, que ha ganado tres anillos siendo clave”, añadió.

Alzando aún más sus críticas, el seleccionado alemán no titubeó al definir al actual negocio de la máxima liga de baloncesto del mundo como “esclavitud moderna”.

“Es la esclavitud moderna. Todo el mundo puede decidir a dónde vas, incluso si tienes un contrato. Sí, por supuesto, ganamos mucho dinero y podemos alimentar a nuestras familias, pero al final del día, pueden decirte: ‘No vendrás a trabajar mañana, te vas para allá’. Tienen que cambiar eso un poco”, finalizó Dennis Schröder.