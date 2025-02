Devin Booker se convirtió este lunes en el máximo anotador de la historia de los Phoenix Suns mientras que los Golden State Warriors, inmersos en numerosos rumores sobre hipotéticos fichajes (Kevin Durant, Jimmy Butler, etc.), superaron a los Orlando Magic a tres días del límite de traspasos en la NBA.

Booker necesitaba solo 23 puntos para superar el récord histórico de 15.666 de Walter Davis y firmó 34. Sin embargo, fue una noche agridulce para el escolta ya que los Suns (25-24) perdieron en la prórroga y Booker, quien tuvo 14 tiros libres en el partido, metió 13 pero justamente falló uno en los últimos segundos para haber forzado un segundo tiempo extra.

Kevin Durant aportó 27 puntos y Bradley Beal consiguió 25 para unos Suns que han perdido dos veces seguidas en tres días con los Blazers (21-29), quienes acumulan en cambio cuatro triunfos consecutivos.

Un ex de Phoenix como Deandre Ayton (25 puntos y 20 rebotes) y Deni Avdija (24 puntos y 8 rebotes) lideraron a Portland.

Pese a que llegaron al cuarto periodo con un +15, los Warriors (25-24) tuvieron que trabajar hasta el último suspiro para derrotar a unos Magic (24-27) en depresión con nueve derrotas en sus últimos diez partidos.

Andrew Wiggins (25 puntos) y Stephen Curry (24 puntos pero con un desacertado 2 de 12 en triples) encabezaron a Golden State en tanto que Cole Anthony (26 puntos), Paolo Banchero (18 puntos y 6 rebotes) y Franz Wagner (21 puntos) fueron los más productivos de Orlando.

Jalen Brunson dio un recital (42 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias) para que los Knicks (33-17) remontaran un partido vibrante con un monumental parcial de 46-29 en el último cuarto. El base firmó 17 puntos en ese periodo.

También destacaron Mikal Bridges (22 puntos), el dominicano Karl-Anthony Towns (22 puntos y 9 rebotes) y Josh Hart (19 puntos y 8 rebotes) en unos Knicks que cerraron con 6-2 un tramo de ocho partidos seguidos en Nueva York (contando un enfrentamiento en Brooklyn).

Hasta ese brutal cuarto periodo, los Knicks sufrieron ante el físico de unos Rockets (32-17) que han encadenado tres derrotas seguidas y que no contaron con Alperen Sengun y Fred VanVleet. Sin premio se quedó el triple-doble de un Amen Thompson sensacional (25 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias).

Sin Giannis Antetokounmpo ni Damian Lillard, los Bucks (26-22) no fueron rival para unos Thunder (39-9) que llevaban ya 34 puntos de ventaja al descanso por 78-44.

Shai Gilgeous Alexander metió 30 de sus 34 puntos en una extraordinaria primera mitad de Oklahoma, que llegó a tener en este partido una máxima de +44. En esta descafeinada reedición de la última final de la NBA Cup, Ryan Rollins (16 puntos) fue el mejor de unos Bucks repletos de ausencias (también faltaron Khris Middleton, Brook López y Bobby Portis).

Ja Morant regresó tras dos partidos y firmó 25 puntos y 11 asistencias en la cómoda victoria de los Grizzlies (34-16), instalados en el segundo puesto del Oeste y claramente al alza con nueve triunfos en sus últimos diez encuentros. El máximo anotador de Memphis fue Jaren Jackson Jr. (31 puntos y 6 rebotes) mientras que el español Santi Aldama aportó 6 puntos y 6 rebotes.

Todavía sin su nuevo fichaje, el base De’Aaron Fox, los Spurs (21-26) contaron con 27 puntos y 10 rebotes de Victor Wembanyama. San Antonio ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos.

