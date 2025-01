Los Dallas Mavericks, todavía sin Luka Doncic, sorprendieron a unos Oklahoma City Thunder sin Shai-Gilgeous Alexander, los Boston Celtics recuperaron sensaciones imponiéndose a Orlando Magic y Memphis Grizzlies le dio una paliza a los Spurs sin su máxima estrella, Ja Morant en la NBA.

SPURS 112 – GRIZZLIES 140

Santi Aldama fue el máximo anotador de Memphis y acabó su gran actuación con un 10 de 19 en tiros de campo, incluyendo un 5 de 12 en triples. Además aportó 8 rebotes, una asistencia y un robo.

El canario, que además tuvo que lidiar con Victor Wembanyama en defensa, selló su fabulosa estadística EN 30 minutos saliendo desde el banquillo. Esta es la primera vez que hila dos partidos seguidos en la NBA con 20 o más puntos.

Santi Aldama posts a career-high 29 PTS on 52.6 FG% in the @memgrizz win! pic.twitter.com/qmJeTW2UDg — NBA (@NBA) January 18, 2025

Por segunda vez en tres días, los Grizzlies (27-15) sometieron a los Spurs (19-21) y lo hicieron sin Ja Morant y gracias a un potente acelerón final: el partido estaba empatado 86-86, Memphis cerró el cuarto con un parcial de 0-16 y en total hasta el final del partido el impactante registro fue de 26-54.

Desmond Bane (22 puntos y 14 asistencias) y Jaylen Wells (22 puntos) también impulsaron a los Grizzlies, que metieron el 56,7 % de sus tiros. Por San Antonio, Wembanyama consiguió 19 puntos, 12 rebotes y 6 tapones.

MAVERICKS 106 – THUNDER 98

Los Mavericks (23-19), que habían sufrido tres derrotas seguidas, se aprovecharon de unos Thunder (34-7) huérfanos de Shai por molestias en la muñeca y que venían en ‘back-to-back’ con viaje incluido de Oklahoma a Dallas tras fundir el jueves a los Cavaliers (34-6).

Kyrie Irving (25 puntos) comandó a los texanos junto a Spencer Dinwiddie y P.J. Washington (16 puntos cada uno). Jalen Williams (19 puntos) encabezó a un quinteto titular de Oklahoma con todos sus integrantes en dobles dígitos de anotación.

Celtics vuelve a los abrazos

CELTICS 121 – MAGIC 94

Los vigentes campeones (29-12), que habían perdido tres de sus últimos cinco partidos, no dieron opción a los Magic (23-20) gracias a Jayson Tatum (30 puntos y 6 rebotes), Jaylen Brown (20 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) y Kristaps Porzingis (23 puntos). Boston brilló desde el perímetro con un 17 de 37 en triples (45,9 %).

Cole Anthony (23 puntos y 7 rebotes) y Paolo Banchero (21 puntos) marcaron el ritmo de unos Magic ruinosos desde el triple con un 5 de 32 (15,6 %).

LAKERS 102 – NETS 101

Los Nets del técnico español Jordi Fernández venían de sufrir la peor paliza de la historia de la franquicia (126-67 ante los Clippers, -59), pero esta noche estuvieron a punto de dar la campanada venciendo en Los Angeles a los Lakers, tanto que D’Angelo Russell falló un triple en los últimos segundos para haber ganado el encuentro frente a su antiguo equipo.

Austin Reaves logró la mayor anotación de su carrera con 38 puntos y LeBron James acarició el triple-doble (29 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias) en unos Lakers (22-17) sin Anthony Davis y que estuvieron a punto de estrellarse.

LeBron & Reaves TOOK OVER for the @Lakers in the 4Q! 🌟 Scored 25 of LAL's 30 PTS

🌟 AR: 15 PTS (6-11 FGM)

🌟 LBJ: 10 PTS (4-4 FGM) pic.twitter.com/eb7N5HKgEW — NBA (@NBA) January 18, 2025

Russell (19 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias desde el banquillo) destacó en unos Nets (14-28) muy dignos y competitivos y esta noche pero que, centrados al cien por cien en la reconstrucción de su proyecto, han perdido siete de sus últimos ocho encuentros.

Minnesota golpea a los Knicks

KNICKS 99 – TIMBERWOLVES 116

Un Anthony Edwards estelar y al borde del triple-doble (36 puntos con 8 de 13 en triples, 13 rebotes y 7 asistencias) lideró a los Timberwolves (22-19) frente a unos Knicks (27-16) con serias dudas, que han perdido seis de sus últimos nueve encuentros y que no contaron por lesión con el dominicano Karl-Anthony Towns.

Naz Reid (23 puntos y 8 rebotes con un perfecto 6 de 6 en triples) también destacó en Minnesota, que se salió con un 22 de 40 en tiros de tres. En Nueva York, Jalen Brunson fue de más a menos y terminó con 26 puntos.

HEAT 113 – NUGGETS 133

Jimmy Butler (18 puntos) regresó tras su suspensión de siete partidos pero los Heat (20-20) encadenaron su tercera derrota seguida al caer ante los Nuggets (25-16) que en 2023 les dejaron a las puertas del anillo.

Nikola Jokic selló su enésimo triple-doble (24 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias) y Jamal Murray le escoltó con 30 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias.

En el resto de encuentros de la jornada, los Milwaukee Bucks encadenaron su tercer triunfo seguido derrotando a los Toronto Raptors (130-112), los New Orleans Pelicans vencieron a los Utah Jazz (136-123) y los Charlotte Hornets doblegaron a los Chicago Bulls (125-123).