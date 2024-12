La leyenda y súper estrella de la NBA, LeBron James, arremetió en las últimas horas contra la NFL, competencia oficial de fútbol americano en su país.

¿La razón? La liga de la disciplina estadounidense disputó dos partidos oficiales en medio de Navidad, intentando emular lo que hace su par de baloncesto desde 1947.

Tras brillar en la victoria de Los Angeles Lakers ante Golden State Warriors, con 31 puntos y diez asistencias, LeBron fue consultado por la determinación de la NFL.

James, con evidente ironía y algo de molestia, no se guardó nada: “Amo a la NFL, pero el día de Navidad es nuestro”.

Consignar que la NBA disputó cinco enfrentamientos estelares este 25 de diciembre, con Warriors-Lakers como ‘plato principal’.

La NFL, en tanto, programó los duelos Chiefs-Steelers y un Texas-Ravens. Este último incluso contó con la participación de Beyoncè.

LeBron James: "I love the NFL, but Christmas is our day." pic.twitter.com/aYGNODI5ud

