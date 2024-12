Este fin de semana se disputaron los primeros partidos de los cuartos de final en los Playoffs de la Copa Chile de básquetbol, donde ocho equipos buscan pasajes al “Final Four” en Chiloé.

Recordemos que, de acuerdo con las bases del torneo, los cuatro equipos mejor clasificados de cada zona se están midiendo en llaves al mejor de cinco partidos, en las que los dos mejores clasificados de la fase regular en las zonas centro y sur tienen ventaja de localía.

El objetivo de los ocho mejores equipos del campeonato es timbrar sus pasaportes para poder disputar el “Final Four”, en el que se definirá al campeón y que se disputará en la ciudad de Ancud entre el 20 y 21 de noviembre próximo.

Tras los primeros juegos, tres equipos quedaron a una victoria de poder resolver sus llaves: Sportiva Italiana, Municipal Puente Alto y Universidad de Concepción.

En la Zona Centro, Sportiva italiana de Valparaíso (3º) dio la gran sorpresa de la primera semana de Playoffs en que se mide con el último campeón de Liga UNO, Colegio Los Leones de Quilpué (2º).

El cuadro dirigido técnicamente por Gianluca Pozo superó la derrota por 82-51 del primer juego como visitante, tomando el control de la serie al robar la ventaja de localía de su rival con un triunfo por 63-81 en Quilpué; y luego, ganar como local en el tercer partido de la llave, por un estrechísimo 85-84 que se definió con un triple de Devante Wallace, contra la chicharra y la férrea marca de la defensa ‘felina’.

Con sus 41 puntos en la victoria en Quilpué, y los 21 en Valparaíso, el norteamericano se alzó como la gran figura del equipo porteño, que tiene ahora la gran oportunidad de definir la llave jugando como local en el Fortín Prat, en el cuarto juego de la llave, programado para este martes 10 de diciembre.

En tanto, el líder de la fase regular de la zona centro, Municipal Puente Alto (1º), quedó también con “match point” al ganar sus dos partidos como local frente al Club Social y Deportivo Colo Colo (4º) en el gimnasio municipal Irene Velásquez.

En el primer juego, la victoria de los dirigidos por Pablo Ares fue de 87-83, gracias al aporte de Jonathan Ocasio (16 puntos y 11 rebotes) y del experimentado base Francisco Bravo (11 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias).

Y en el segundo partido de la llave, el mejor cuadro de la zona centro en la fase regular volvió a ganar, esta vez por 79-74, en una gran noche del alero Antonio Pinedo (23 puntos y 10 rebotes).

En el sur -tal como se esperaba- la llave de ABA Ancud (2º) y Puerto Varas (3º) ha sido muy igualada. Tanto, que el equipo lacustre logró un triunfo en su paso por la Isla Grande de Chiloé, robando la ventaja de localía de su rival, y quedando en opción de definir la serie a su favor a orillas del Lago Llanquihue.

En el primer lance de la serie, ABA Ancud triunfó por 78-72 de la mano del colombiano Álvaro Peña (17 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias) para la victoria de su equipo, a gimnasio lleno.

Sin embargo, en el disputado segundo juego del enfrentamiento, Puerto Varas tuvo un efectivo segundo tiempo, que le permitió adjudicarse el partido por 62-69 para igualar la serie.

En la otra llave, Universidad de Concepción logró defender su invicto con dos triunfos ajustados sobre Español de Osorno, que le podrían permitir definir a su favor el enfrentamiento jugando como visitante en la región de Los Lagos.

En el primer juego en la Casa del Deporte, los universitarios triunfaron por 86-82, en un partido que se definió en el tercer cuarto, con gran actuación del norteamericano Stephen Maxwell (28 puntos y 15 rebotes).

24 horas más tarde, una larga “flotadora” de Sebastián Carrasco (14 puntos, 2 rebotes), a solo cinco segundos del final del partido, dio la victoria a los universitarios (80-78) en un disputado lance que solo pudo definirse en los segundos finales.

J4: Sportiva Italiana vs Colegio Los Leones, 10 de diciembre, 20:30 horas.

J5 (*): Colegio Los Leones Sportiva Italiana 11 de diciembre, 20:30 horas.

J3: Colo Colo vs Municipal Puente Alto, 12 de diciembre, 20:00 horas.

J4 (*): Colo Colo vs Municipal Puente Alto, 13 de diciembre, 20:00 horas.

J5 (*): Municipal Puente Alto vs Colo Colo, programación por definir.

J3: Español de Osorno vs Básquet UdeC, 12 de diciembre, 20:30 horas.

J4 (*): Español de Osorno vs Básquet UdeC, 13 de diciembre, 20:30 horas.

J5 (*): Básquet UdeC vs Español de Osorno, programación por definir.

J3: Puerto Varas vs ABA Ancud, 12 de diciembre, 20:30 horas.

J4: Puerto Varas vs ABA Ancud, 13 de diciembre, 20:30 horas.

J5 (*): ABA Ancud vs Puerto Varas, 15 de diciembre, 19:00 horas.

(*) Si fuese necesario para resolver la llave