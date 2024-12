El griego Giannis Antetokounmpo selló un triple doble de 42 puntos este sábado para prolongar el crecimiento de unos Milwaukee Bucks en racha, en una jornada de la NBA en la que Kyrie Irving entregó a los Dallas Mavericks, sin el esloveno Luka Doncic, la séptima victoria en sus últimos ocho encuentros.

BUCKS 124 – WIZARDS 114

Antetokounmpo llevó de la mano a los Bucks en el Fiserv Forum frente a los Wizards y prolongó el crecimiento del equipo de Doc Rivers, que suma seis victorias consecutivas.

El griego acabó el encuentro con 42 puntos, doce rebotes y once asistencias, y contó con el apoyo de un Damian Lillard de 25 puntos y diez asistencias, que también conectó cinco triples.

Los Wizards, el peor equipo de esta campaña, perdieron su decimocuarto partido seguido.

He's a freak. He's the best player alive. 42 PTS | 12 REB | 11 AST | 63% FG pic.twitter.com/kZDM0VlvOr — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 1, 2024

SUNS 113 – WARRIORS 105

Los Suns se repusieron tras perder seis de sus anteriores siete partidos, y doblegaron a los Warriors en el reencuentro entre los campeones olímpicos Kevin Durant y Steph Curry, también excompañeros en el equipo de la Bahía.

Durant anotó 21 puntos y capturó diez rebotes ante los Warriors. El líder anotador de Phoenix fue Devin Booker, protagonista con 27 puntos y nueve asistencias. También brilló por su acierto anotador Tyus Jones, quien aportó 19 puntos con siete de nueve en tiros de campo y cuatro de cinco en triples.

Steph Curry sumó 23 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias, pese a un ocho de 24 en tiros de campo. Conectó tres de sus diez intentos de tres puntos.

WE'RE HAVING A BLOCK PARTY DOWNTOWN AND EVERYONE'S INVITED! Our 10th block on the night 🙅‍♂️ pic.twitter.com/1WH5XRVyMB — Phoenix Suns (@Suns) December 1, 2024

JAZZ 94 – MAVERICKS 106

Los Mavericks, sin el lesionado Luka Doncic por quinto partido consecutivo, ganaron a los Utah Jazz a domicilio liderados por 30 puntos, siete rebotes, nueve asistencias y cuatro robos de Kyrie Irving, y por 24 puntos de Quetin Grimes.

El equipo de Jason Kidd sumó su séptima victoria en los últimos ocho encuentros.

Los Jazz se quedaron penúltimos en el Oeste tras sufrir la decimoquinta derrota de su temporada en 19 partidos.

A lil reverse action 🔄 pic.twitter.com/lIA9umSjRz — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 1, 2024

PISTONS 96 – 76ERS 111

Los 76ers, todavía sin Joel Embiid, consiguieron la cuarta victoria de su hasta ahora decepcionante temporada y dejaron atrás sus últimas dos derrotas seguidas. Ganaron en el campo de los Pistons con 28 puntos y cinco triples de Tyrese Maxey.

KJ Martin y Ricky Counsil aportaron respectivamente 19 y 17 puntos saliendo del banquillo para los Sixers. Los Pistons, el peor equipo de la pasada temporada, tienen un balance de nueve victorias y trece derrotas, mientras que Philadelphia sumó cuatro victorias por catorce reveses.

HORNETS 104 – HAWKS 107

Los Hawks sellaron su tercera victoria consecutiva, al triunfar en el campo de los Hornets con 20 puntos de Jalen Johnson y una brillante aportación de su banquillo, en el que De’Andre Hunter firmó 18 puntos y Onyeka Okongwu, 16 puntos y once rebotes.

Trae Young, que llegaba en gran forma a este partido, no pasó de los catorce puntos. Los Hornets llevan cinco derrotas consecutivas y siguen sin poder contar con LaMelo Ball por lesión.