Chet Holmgren, pívot de los Oklahoma City Thunder de la NBA, se perderá al menos ocho semanas de temporada por una fractura en la cadera tras un choque en el partido ante los Golden State Warriors.

“El protocolo de retorno se anunciará dentro de entre ocho y diez semanas”, detalló la franquicia de la mejor liga de baloncesto del mundo en un comunicado.

Holmgren se lesionó el domingo y abandonó la cancha tras solo cinco minutos del partido, en el que los Thunder perdieron 116-127 ante los Warriors de Stephen Curry.

El pívot fue a taponar a Andrew Wiggins, chocó con el jugador de Golden State en el aire y sufrió una fea caída en la que se lastimó la cadera y que le obligó a dejar el encuentro.

Chet Holmgren es el puntal interior de estos Thunder que ya estaban lidiando con otra baja importante en la pintura, la de Isaiah Hartenstein, ausente desde mediados de octubre por una fractura en la mano que le dejó fuera de las canchas durante al menos cinco semanas.

Holmgren, de 22 años y 2,16 metros de estatura, fue elegido en el segundo puesto del Draft de 2022 y se perdió toda la temporada 2022-2023 por una fractura en el pie.

Pero en la campaña 2023-2024, el pívot jugó los 82 partidos y deslumbró con su extraordinario talento ofensivo y defensivo hasta acabar con un promedio de 16,5 puntos, 7,9 rebotes, 2,4 asistencias y 2,3 tapones por encuentro.

Este curso había empezado también con muy buenas sensaciones y estadísticas de 16,4 puntos, 8,7 rebotes, 2 asistencias y 2,6 tapones por partido.

Chet Holmgren had to be helped off the floor after a hard fall 🙏 pic.twitter.com/5CnkRaSQ4z

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 11, 2024