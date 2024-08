La Copa del Gobernador en Filipinas ha sido el escenario de un hecho histórico en el baloncesto, ya que en ese torneo se registró el primer tiro de cuatro puntos.

Chris Banchero, jugador estadounidense de los Meralco Bots, lanzó más allá de una nueva línea de 8,22 metros para anotar el primer cuádruple oficial.

De acuerdo a Sport, ya se había implementado el lanzamiento de cuatro puntos en el Juego de las Estrellas de Filipinas y en el All Star 2022 de la WNBA, pero nunca se había visto en un juego oficial.

Consultado por su histórico lanzamiento, Banchero dijo que “normalmente tiro desde esa distancia, así que me sale de manera natural. Me vi con ritmo”.

Este tiro ha reabierto el debate sobre implementar cambios en el baloncesto. En la NBA, el dos veces campeón Mychal Thompson -padre de Klay Thompson- ha abogado por “modernizar” el básquetbol con los cuádruples.

“Poner una línea de cuatro puntos agregaría un poco más de emoción al juego. De esta forma, una ventaja de seis puntos con 50 segundos para el final no es algo seguro”, ha dicho el exjugador.

Vale recordar que el último gran cambio en la NBA fue en la temporada 1979-1980, cuando se implementó por primera vez la línea de triples, cinco años antes de que la FIBA lo extendiera por todo el mundo.

FROM WAYYYY DOWNTOWN 🔥🔥

Meralco's Chris Banchero makes the first 4-point shot against Magnolia in the PBA Season 49 Governors' Cup!

— One Sports (@OneSportsPHL) August 18, 2024