Una fuerte acusación golpea a una de las estrellas de la NBA, LaMelo Ball, base de los Charlotte Hornets que se encuentra envuelto en una fuerte polémica durante sus vacaciones.

Resulta que Ball y su club, fueron demandados por una familia tras un presunto atropello a un niño de 11 años que fue a pedirle un autógrafo.

La madre del pequeño afectado, Tamaria McRae, declaró a la prensa estadounidense que Ball “conducía de una manera extremadamente negligente e imprudente, ya que aceleró su vehículo hacia adelante de repente, hiriéndolo gravemente”.

Así también, McRae aseguró que el acto de Ball provocó en su hijo un dolor físico severo y una angustia emocional.

Es por eso que solicita con su demanda una indemnización por daños y perjuicios superior a 25.000 dólares (algo cercano a los 23 millones de pesos chilenos).

De momento todo se está investigando, pero la actitud de LaMelo Ball al volante ya le ha costado más de un disgusto pues se le ha visto en varias ocasiones conduciendo de forma temeraria.

An 11-year-old was waiting outside the Spectrum Center after the Hornets' Purple and Teal Day. He wanted an autograph from LaMelo Ball

His mom says Ball didn't sign anything. He sped off in his car and drove over the 11-year-old's foot, breaking it.

A lawsuit has been filed… pic.twitter.com/fsvnmQVRNV

— Joe Bruno (@JoeBrunoWSOC9) May 21, 2024