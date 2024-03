A lo largo de su exitosa carrera en el baloncesto, Michael Jordan tuvo un sinfín de duelos individuales en los que superó a algunas de las más grandes estrellas de la NBA.

Pero una en particular, es considerada como la mayor humillación propinada por ‘His Airness’ en todos sus años en la elite del básquetbol: la que le dio al pívot Dikembe Mutombo.

El jugador de origen congoleño desafió al ’23’ de los Chicago Bulls en el All Star de 1997, enrostrándole que nunca había marcado una clavada pasando por encima de sus 2,18 metros de estatura.

Michael, fiel a su estilo, se lo tomó personal. Y unas semanas después del reto del pívot de los Atlanta Hawks, le enseñó una lección: no meterse con el mejor de la historia.

“¿Nunca te puso en las highlights?”

En la previa del Juego de las Estrellas de 1997, cuando los jugadores se preparaban para el partido, Mutombo y Jordan se encontraron en vestidores.

Tras un amistoso saludo, el pívot de los Hawks se dirigió a la estrella de los Bulls. “MJ, vamos. Sé honesto, aun no la volcaste por encima mío”, presumió el congoleño, según recuerda Sexto Hombre.

Michael, con evidente incredulidad en su rostro, hacía memoria intentando buscar algún mate sobre él. Pero Dikembe tenía razón, ya que en los últimos enfrentamientos mano a mano, el de Atlanta había salido victorioso.

“¿Quieres que llame a Scottie Pippen?”, insistió Mutombo. “¿Para qué lo vas a hacer?”, respondió Jordan, reconociendo que el jugador de 2,18 metros estaba en lo correcto.

Para sorpresa de todos, ‘His Airness’ se quedó sin palabras. Y fue Patrick Ewing, pívot de los New York Knicks, quien rompió el hielo.

“¿Nunca te la volcó en la cara? ¿Nunca te puso en las highlights (mejores jugadas)?”, preguntó el jugador de origen jamaicano.

“No, y ya me dijo ‘te voy a agarrar un día’. Me dijo ‘me encantaría ponerte en un póster’, pero eso no va a pasar”, sacó pecho Mutombo.

“Dikembe, ni siquiera lo intentes…”, fue lo último que dijo Jordan, mientras el resto de jugadores del Este seguían bromeando entre ellos.

No te metas con Jordan

Los Chicago Bulls y los Atlanta Hawks avanzaron a los Playoffs de la temporada 1996-1997 de la NBA, citándose en las semifinales de conferencia.

Para entonces, Dikembe Mutombo ya se perfilaba como el mejor jugador defensivo del año; mientras que Michael Jordan se ilusionaba con su quinto anillo junto al equipo de la ‘Ciudad del Viento’.

El primer duelo en Atlanta fue a favor de los campeones defensores, pero los Hawks igualaron la serie en el segundo partido.

Chicago se impuso en su primer encuentro en casa y, decididos a cerrar la serie lo más pronto posible, salieron a dominar en el cuarto choque. Ahí, ‘MJ’ concretó su venganza contra el congoleño.

Los Bulls ya contaban con amplia ventaja cuando, tras combinar con Luc Longley, ‘His Airness’ se encaminó al aro de los Hawks.

El último escollo en defensa eran los 2,18 metros de Dikembe, pero Michael no dudó: tomó el balón con la mano derecha y la clavó con furia por sobre la integridad del congoleño, quien no tuvo reacción para evitar la volcada.

Jordan miró a la cara a Mutombo y, con un gesto con el dedo, le recordó la frase que ya le había dicho antes del All Star solo unas semanas atrás: “Dikembe, ni siquiera lo intentes”.

