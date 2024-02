Stephen Curry, con un triple impresionante en el último segundo, sentenció este sábado a los Phoenix Suns de su excompañero Kevin Durant y le dio la victoria a los Golden State Warriors por 113-112.

Con 3.3 segundos en el reloj, el genial base de los Warriors recibió un pase lejano y difícil de Brandin Podziemski que le llevó casi al logo central de la pista.

Bradley Beal era el encargado de marcarle, pero se pasó de frenada intentando robar el balón, lo que le dejó a Curry un mínimo espacio para que se revolviera, apuntara a canasta y clavara un triple monumental.

Todavía quedaban 0.7 segundos por jugarse, pero los Suns ya no lograron darle la vuelta al marcador.

Stephen Curry acabó con 30 puntos incluyendo un 9 de 16 en triples. Además aportó 9 rebotes y 6 asistencias a unos Warriors que han vuelto a sonreír con 4 victorias consecutivas y 6 triunfos en sus últimos 7 encuentros (25-25 de balance).

Este partido también suponía asimismo el reencuentro de Draymond Green y Jusuf Nurkic, desde que en diciembre el pívot de Golden State le diera un manotazo en la cara al bosnio, un grave incidente que le llevó a una suspensión indefinida.

Green logró anoche 15 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias; mientras que Nurkic consiguió 6 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. Ambos tuvieron algunos piques sin que la cosa llegara a mayores.

Los máximos anotadores de Phoenix (31-22) fueron Devin Booker con 32 puntos y 6 asistencias y Durant con 24 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias.

STEPHEN CURRY GIVES THE WARRIORS THE 113-112 LEAD IN THE 4Q WITH .7 SECONDS LEFT ON THE CLOCK 😱

Suns-Warriors | LIVE on ABC pic.twitter.com/WfxMXpvOUm

— NBA (@NBA) February 11, 2024