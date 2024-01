Luka Doncic volvió a deslumbrar pero los Dallas Mavericks sufrieron mucho este lunes para vencer a los Orlando Magic, Doc Rivers se estrenó con derrota en el banquillo de los Milwaukee Bucks, y Ben Simmons, después de casi tres meses fuera, brilló en su regreso acariciando un triple-doble en solo 18 minutos en pista.

MAVERICKS 131 – MAGIC 129

En un estado de forma extraordinario, coronado la semana pasada con su histórica exhibición de 73 puntos, Doncic volvió a firmar una actuación fantástica con 45 puntos, 9 rebotes y 15 asistencias que le dejaron a un milímetro del triple-doble.

Doncic es el primer jugador en la historia de la NBA con dos partidos de al menos 45 puntos y 15 asistencias.

Pese al enorme esfuerzo del genio esloveno (jugó 43 minutos), Dallas tuvo que sudar hasta el final para llevarse el triunfo ante unos Magic encabezados por Paolo Banchero (36 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias) y que dejaron escapar un partido que dominaban por 16 puntos al descanso.

NUGGETS 113 – BUCKS 107

Nikola Jokic (triple-doble número 14 de la temporada con 25 puntos, 16 rebotes y 12 asistencias) y Jamal Murray con 35 puntos (14 de ellos en el último cuarto) amargaron el debut de Rivers como técnico de los Bucks.

Big game from Jamal and Nikola at Ball! Jamal: 35 PTS / 2 REB / 5 AST

KCP: 12 PTS / 1 REB / 2 AST

Nikola: 25 PTS / 16 REB / 12 AST

AG: 8 PTS / 6 REB / 2 AST

MPJ: 13 PTS / 8 REB pic.twitter.com/65YaQyHP2x — Denver Nuggets (@nuggets) January 30, 2024

Giannis Antetokounmpo, con 29 puntos y 12 rebotes, fue el mejor de Milwaukee, que vendió cara su derrota y llegó con opciones al final frente a los vigentes campeones de la NBA.

NETS 147 – JAZZ 114

La paliza de los Nets a los Jazz tuvo un protagonista destacado: Ben Simmons, que después de casi tres meses lesionado dejó huella con 10 puntos (perfecto 5 de 5 en tiros de campo), 8 rebotes y 11 asistencias en 18 minutos partiendo desde el banquillo. Además no cometió ninguna pérdida de balón.

Mikal Bridges (33 puntos) fue el mejor de los locales, que tuvieron a ocho jugadores por encima de los 10 puntos. Keyonte George (21 puntos) fue el máximo anotador de Utah.

Celtics se consolida en el Este

CELTICS 118 – PELICANS 112

Después de su contundente derrota del sábado en casa ante Los Angeles Clippers, los Celtics, sin el lesionado Kristaps Porzingis, remontaron un partido que perdían de 11 puntos con solo 10 minutos por delante gracias a Jayson Tatum (28 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias) y Jaylen Brown (22 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias).

Los Pelicans sufrieron su tercera derrota seguida en un tramo infernal de su calendario (Thunder, Bucks y ahora Celtics) y contaron como faro con Brandon Ingram (28 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias).

El dominicano Al Horford aportó 11 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias como titular en los Celtics mientras que el puertorriqueño José Alvarado no tuvo minutos en los Pelicans.

ROCKETS 135 – LAKERS 119

Los Lakers sufrieron una dura derrota en Houston ante unos Rockets que ya ganaban por 30 puntos al tercer cuarto y que estuvieron encabezados por Jalen Green (34 puntos) y Alperen Sengun (31 tantos). Ambos sumaron además 12 rebotes y 7 asistencias cada uno.

AD with the three, Bron with the slam 💥 pic.twitter.com/hwMQhJnewz — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 30, 2024

Dillon Brooks, que volvió a tener algunos momentos de tensión y de pique con LeBron James, logró 17 puntos para los Rockets.

LeBron, Anthony Davis y D’Angelo Russell consiguieron 23 puntos por cabeza para unos Lakers muy irregulares y que empezaron con decepción su tanda de cinco partidos seguidos fuera de casa.

CAVALIERS 118 – CLIPPERS 108

Tampoco le fueron bien las cosas al otro equipo angelino, ya que los Clippers, después de cinco victorias consecutivas, hincaron la rodilla ante unos Cavaliers lanzados con diez triunfos en sus últimos once encuentros.

Donovan Mitchell (28 puntos y 12 asistencias) y Jarrett Allen (20 puntos y 17 rebotes) se pusieron al frente de unos Cavaliers que además disfrutaron del regreso de Evan Mobley, quien no jugaba por lesión desde comienzos de diciembre y que en su vuelta destacó con 10 puntos y 9 rebotes.

Los Clippers contaron como referente con Kawhi Leonard con 30 puntos y 8 rebotes.

HEAT 105 – SUNS 118

Desde 2008 no acumulaban siete derrotas seguidas los Heat, hundidos ahora en una profunda crisis y que empezaron a cavar su propia tumba con un doloroso parcial de 25-38 en el tercer cuarto.

Eric Gordon, con 23 puntos, y Jimmy Butler, con 26 tantos, fueron los máximos anotadores de Phoenix y Miami, respectivamente. El mexicano Jaime Jáquez Jr. aportó 2 puntos, 3 rebotes y una asistencia en los Heat.

Oklahoma en caída libre

THUNDER 101 – WOLVES 107

Anthony Edwards (27 puntos) tomó las riendas de unos Wolves corales (seis jugadores por encima de los 10 puntos) en el importante triunfo de Minesota ante los Thunder en un duelo entre las dos grandes revelaciones del Oeste en esta temporada.

El dominicano Karl-Anthony Towns también fue imprescindible en los visitantes con 21 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias.

De nada sirvieron los 37 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias de Shai Gilgeous-Alexander en Oklahoma City.

SPURS 113 – WIZARDS 118

De un duelo por todo lo alto a uno por todo lo bajo, ya que los Wizards, penúltimos en el Este, se llevaron el triunfo de San Antonio frente a unos Spurs que siguen colistas del Oeste y que esta noche tuvieron 22 puntos y 11 rebotes de Victor Wembanyama.

to the finish line we go! END 3 | SAS 93, WAS 87 pic.twitter.com/DCMHpX9d1w — San Antonio Spurs (@spurs) January 30, 2024

Kyle Kuzma (18 puntos y 11 rebotes) fue el más productivo de un ataque de Washington muy colectivo (seis jugadores en dobles dígitos de anotación) y que apretó el acelerador en el desenlace.

HORNETS 92 – KNICKS 113

Pese a las bajas de OG Anunoby y Julius Randle, los Knicks continúan dando muy buenas sensaciones y encadenaron su séptimo triunfo consecutivo (mejor racha en activo de la NBA) con una gran velada conjunta de Jalen Brunson (32 puntos y 7 asistencias) y Donte DiVincenzo (28 puntos y 6 rebotes).

Brandon Miller (29 puntos y 7 rebotes) marcó el ritmo de unos Hornets con cuatro derrotas seguidas.

GRIZZLIES 94 – KINGS 103

Pese a la demoledora hoja de servicios de Domantas Sabonis (20 puntos con 10 de 11 en tiros y 26 rebotes), los Kings no lo pasaron nada bien para superar a unos Grizzlies con mil y una bajas.

El español Santi Aldama fue de los mejores de Memphis con 16 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias.

BLAZERS 130 – SIXERS 104

Otra vez sin un Joel Embiid al que cada vez se le va a poner más complicado repetir el título de MVP por la regla del número mínimo de partidos, los Sixers, también con la ausencia de Tyrese Maxey, se estrellaron en Portland con una lamentable segunda mitad (72-49) ante uno de los conjuntos más flojos de la liga.

Jerami Grant (27 puntos) y Kelly Oubre Jr. (25 puntos) fueron los máximos anotadores de Portland y Filadelfia, respectivamente.