El esloveno Luka Doncic firmó este viernes la mejor actuación de su carrera en la NBA y la cuarta de siempre, al anotar 73 puntos en el triunfo por 148-143 de los Dallas Mavericks en el campo de los Atlanta Hawks.

Doncic conectó 25 de sus 33 tiros de campo, con ocho de trece en triples, a los que añadió diez rebotes y siete asistencias. La anterior mejor marca de la carrera de Doncic era de 60 puntos, anotados en diciembre de 2022 contra los New York Knicks.

Doncic firmó el nuevo récord de puntos en la historia de los Dallas Mavericks y la cuarta mejor actuación de siempre en la NBA, después de Wilt Chamberlain (100 puntos), Kobe Bryant (81), y de nuevo Chamberlain (78).

El récord absoluto fue establecido en 1962 por un Chamberlain que anotaría también 78 en 1961. Bryant metió 81 puntos en una gloriosa noche de 2006 en el Madison Square Garden contra los New York Knicks.

La marca de Doncic está empatada en la cuarta plaza con la de David Thompson, lograda en 1978 y otras dos de Chamberlain, ambas de 1962.

Solo quince veces en la historia de la liga estadounidense se registró una actuación de este nivel y es, además, la mejor marca anotadora en esta temporada.

El esloveno, de 24 años, anotó 18 puntos en el primer período (8 de 11 en tiros de campo), 23 en el segundo (8 de 10), 16 en el tercero (4 de 4), y 16 en el cuarto (5 de 7).

Doncic, que fue padre por primera vez hace pocos meses, venía de un gran momento de forma a nivel personal. Contra los Phoenix Suns, en la derrota de su equipo, había firmado 34 puntos, ocho rebotes y nueve asistencias.

El esloveno llevó de la mano a los Mavericks hacia el triunfo en Atlanta, donde los texanos zanjaron una racha de tres derrotas consecutivas.

El segundo mejor anotador de los Mavericks fue Josh Green, con 21 puntos. Kyrie Irving, por su parte, estuvo de baja por segundo partido consecutivo.

Los Hawks sucumbieron ante la noche histórica de Luka Doncic. Su mejor jugador fue Trae Young, quien regresó después de dos encuentros de ausencia con 30 puntos y once asistencias. Jalen Johnson firmó 25 puntos, mientras que Bogdan Bogdanovic anotó 24.

HISTORIC 73-POINT NIGHT FROM LUKA DONCIC 🤯

He becomes the 4th player in NBA history to score 73+ points and the first ever to score 70+ on 75% or higher from the field. pic.twitter.com/Afm9cyJung

