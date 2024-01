Los Clippers se vengaron de las dos derrotas sufridas este curso contra los Lakers y ganaron su vigésimo partido en los últimos 24 para asentarse en la cuarta posición en la Conferencia Oeste (28-14).

Desde el pasado 17 de noviembre, los Clippers sumaron 25 victorias, por tan solo siete derrotas, y han tenido el mejor rendimiento de la NBA.

Kawhi Leonard brilló con 25 puntos, once rebotes, diez asistencias, con once de 16 en tiros de campo. Le apoyó James Harden con 23 puntos, aunque sólo tres de ellos en la segunda mitad, a los que añadió diez asistencias.

Sin embargo, quien se robó la película fue Russel Westbrook, quien tuvo una dulce venganza ante su exequipo, los Lakers, franquicia de donde se fue tras ser muy criticado en el 2023.

Fue en el primer cuarto cuando ‘Beastbrook’ trastabillo y decidió quitarse una de sus zapatillas para continuar con la jugada y anotar un tremendo triple que sorprendió a todo el Crypto.com Arena.

Terance Mann, Norman Powell y Paul George contribuyeron con 17 puntos cada uno para la victoria de los Clippers.

Por su parte, los Lakers pagaron caro la ausencia de LeBron, quien estuvo apoyando al resto de sus compañeros en el banquillo. No les bastaron los dobles dobles de D’Angelo Russell (27 puntos y 10 asistencias) y de Anthony Davis (26 puntos y 12 rebotes).

