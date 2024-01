Los Angeles Lakers eligieron el mejor día para cortar su mala racha con una victoria este domingo sobre Los Angeles Clippers, por 106-103, liderados por un LeBron James que había empezado a mostrar su frustración con la dinámica el equipo.

Los Clippers (22-13) llegaban al partido en un muy buen momento, habiendo sumado cinco victorias consecutivas (14 de 16 desde diciembre), la última este viernes con los New Orleans Pelicans (95-111).

Sensaciones opuestas para los Lakers (18-19), que habían perdido sus últimos 4 partidos en la NBA, el más reciente el viernes frente a los Memphis Grizzlies (113-127), una racha con la que quedaron fuera de plazas que dan acceso a la fase final.

“Ahora mismo apestamos”, afirmó James después del partido con los Grizzlies.

Para nada reflejó el partido de este domingo las dinámicas contrarias con las que llegaban, con unos Lakers que no quisieron hundirse ante el rival angelino con su afición como testigo.

LeBron James, con 25 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias, fue el mejor de unos Lakers que necesitaban esta victoria como agua de mayo.

En el inicio del tercer cuarto, fue el ‘Rey LeBron’ quien en una jugada de 2+1, con un impresionante mate, puso el psicológico 55-55 que igualó el partido y permitió a su equipo tomar varias ventajas. Finalmente, fue un 106-103 a favor de los Lakers.

En otros resultados del día, los Cavaliers derrotaron 117-115 a los Spurs, Nets vencieron 127-134 a Blazers, Kings cayeron 100-133 ante Pelicans, Magic superaron 117-110 a los Hawks, Mavericks se impusieron 115-108 a los Timberwolves, los Suns perdieron 115-121 contra Grizzlies, los Nuggets le ganaron 131-114 a los Pistons y los Warriors cayeron 118-133 contra los Raptors.

