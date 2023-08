Francia, subcampeona olímpica y de europa, resultó este domingo eliminada del Mundial de Básquetbol en primera fase al caer ante Letonia (86-88), que logró una increíble remontada que le permitió ponerse por delante en los últimos 40 segundos.

Batacazo mayúsculo para una selección que es además subcampeona continental y tercera en el mundial de China 2019 y que ya había comenzado con mal pie el torneo al caer vapuleada ante Canadá (65-95).

El desplome en el último cuarto (12-26) dejó a “les Bleus” sonados e incapaces de reaccionar, con un Nando de Colo expulsado en los últimos minutos y a pesar de los 27 puntos de Evan Fournier, su hombre más acertado.

Letonia, impulsado por Rolands Smits (20 puntos) y Arturs Zagars (22), se encamina así a la segunda fase junto a la Canadá de Shai Gilgeous-Alexander, que arrolló al Líbano por una diferencia de 55 puntos. Ambos combinados se cruzarán con el grupo G de España y Brasil.

“Les Bleus” no tenían más remedio que ganar si no se querían quedar fuera del mundial de baloncesto a las primeras de cambio.

Envalentonada por su acierto en tiros de tres y por una mayor intensidad defensiva, Francia controló gran parte del encuentro ante una Letonia que no contaba por lesión con su estrella de la NBA Kristaps Porzingis, pero que nunca bajó los brazos

Los galos se encomendaron a Fournier, uno de los pocos franceses que se había salvado de la masacre ante Canadá y quien lideró de nuevo a los suyos en el primer acto. El juego exterior sonreía a Francia, con un porcentaje de acierto de tres del 71 %. Fournier anotaba entonces cuatro de sus seis tentativas de triple.

Un primer cuarto dominado por la selección de Batum y Gobert (33-26), siguió a una reacción de los letones, encabezada por Rolands Smits, que permitió a su combinado terminar el segundo cuarto con una leve ventaja (23-20). Las diez pérdidas de posesión de los franceses también contribuyeron a la recuperación báltica.

La segunda parte se inició con un ajustado 53-49. Pero los galos, subcampeones olímpicos y terceros en el último mundial, intentaron no repetir los errores ante Canadá, cuando se hundieron en el tercer cuarto. Esta vez no fue en el tercero pero sí en el cuarto.

A pesar de los gritos del seleccionador Vincent Collet de que había que seguir defendiendo, el combinado francés se borró en los últimos cuatro minutos, reflejados en un tremendo triple del letón Zagars en respuesta a otro lanzamiento de tres puntos de Batum.

En un último minuto frenético, Letonia tomó la ventaja a falta de 37 segundos para el final del partido que consiguió mantenerla gracias al fallo de tres de Sylvain Francisco. La primera gran sorpresa del Mundial se confirmó en la tercera jornada del torneo.

Latvia win w thriller to send France to shock early exit in the best game of the World Cup so far!#FIBAWC x #WinForLatvia 🇱🇻 pic.twitter.com/pSJbIhlIc9

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 27, 2023