Nikola Jokic firmó una actuación majestuosa con 53 puntos (su récord de anotación en la NBA), pero los Denver Nuggets desperdiciaron este recital de su estrella y cayeron este domingo ante los Phoenix Suns (129-124), que de esta forma empataron 2-2 esta semifinal del Oeste en los Playoffs de la NBA.

El ganador del MVP en 2021 y 2022 deslumbró con un enorme 20 de 30 en tiros y sumó además 11 asistencias.

Sin embargo, los Nuggets fueron incapaces de acompañar a Jokic, que solo tuvo un respaldo consistente de Jamal Murray (28 puntos y 7 asistencias).

Tras sus 47 puntos del tercer partido, Devin Booker volvió a lucir un nivel extraordinario y consiguió 36 puntos (con un descomunal 14 de 18 en tiros), 6 rebotes y 12 asistencias para unos Suns todavía sin el lesionado Chris Paul.

Kevin Durant también brilló con 36 puntos (11 de 19 en tiros), 11 rebotes y 6 asistencias, pero la mejor noticia para los Suns en este feroz duelo de ataques incendiarios y defensas invisibles fue que su fondo de armario, uno de los puntos débiles de este proyecto, respondió con creces en este cuarto duelo.

Así, el banquillo de Phoenix, con Landry Shamet al frente (19 puntos y 5 triples), aportó 40 tantos mientras que el de Denver, a priori un equipo más coral y compensado, solo consiguió 11 en total.

El quinto juego, que asoma clave en la llave, se disputará en Denver este martes 9 de mayo, desde las 22:00 horas de nuestro país.

Devin Booker is MASTERFUL once again as the @suns win Game 4 to even the series!

36 PTS

12 AST (Playoff career high)

14-18 FG

PHX/DEN Game 5: Tues, 10pm/et | TNT pic.twitter.com/XpNs3Slshx

— NBA (@NBA) May 8, 2023