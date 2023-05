Contra la pared tras perder los dos primeros partidos en Denver, los Phoenix Suns necesitaron unas monumentales actuaciones de Devin Booker (47 puntos) y Kevin Durant (39) para imponerse este viernes por 121-114 a los Nuggets en casa y recortar distancias (1-2) en la serie de semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA.

Sin Chris Paul, de baja al menos hasta el cuarto partido por un problema de pubis, Booker y Durant llevaron de la mano a los Suns y frustraron el tremendo triple doble de 28 puntos, 17 rebotes y 18 asistencias del serbio Nikola Jokic.

Los Suns recuperaron sensaciones en el Footprint Center, al que regresarán este domingo para el cuarto partido, de nuevo sin margen de error para evitar un nuevo disgusto en los Playoffs para una franquicia que busca el primer anillo de su historia.

Booker y Durant anotaron 86 puntos para los Suns. El primero conectó veinte de sus 25 tiros de campo y selló 47 con apenas dos tiros libres, anotados con seis segundos para el final con el partido ya sentenciado. Durant le apoyó con 39, nueve rebotes y ocho asistencias y acabó con doce de 31 en tiros tras comenzar con uno de nueve.

A los Nuggets no les bastó con la magnífica actuación de Jokic, que también dio ritmo a sus compañeros y favoreció los 18 puntos de Michael Porter Jr.

Fue Booker en sostener a los Suns en un comienzo de partido complicado a nivel grupal. El número uno de los Suns firmó catorce de los primeros 21 puntos de su equipo y llevaba ya 18 al descanso, con Durant atascado (solo uno de nueve en tiros) y con los Nuggets guiados ofensivamente por doce puntos de Murray y por un Jokic siempre dominante bajo el aro.

Y cuando Durant despertó, los Suns dispararon su nivel ofensivo y sellaron un segundo período de 38-21 que les dio quince puntos de ventaja al descanso en el 67-52.

Pese a seguir sin su habitual acierto desde el campo, ‘KD’ firmó catorce puntos en ese segmento, lo que, unido a otros nueve de Booker para un total de 27, envió a los de Arizona a los vestuarios con un margen aparentemente sólido.

Pero los Nuggets dieron señales de importante crecimiento a nivel mental, se quedaron fieles a su plan y salieron a morder tras el descanso. Lograron un parcial de 25-9 que les permitió colocarse por delante en poco más de mitad tercer cuarto.

Durant intentó cortar la mala racha con su primer triple de la noche, pero los Suns solo pudieron salvar dos puntos de margen para entrar en el cuarto período, con Jokic que ya lucía un tremendo triple doble de 19 puntos, once rebotes y quince asistencias y Murray con 28 puntos.

Eso sí, Monty Williams tuvo que gestionar los problemas de faltas de Booker, ya cinco con ocho minutos por jugar. Jokic, con una jugada de tres puntos, forzó el tiempo muerto de los Suns con tres minutos por jugar y el 109-104 en el marcador.

Contra la pared, esta vez los Suns lograron dar un paso al frente y, con un triple de Warren y una gran canasta de Booker, se escaparon 106-97 con poco más de un minuto en el cronómetro. Un tremendo tiro en suspensión de Durant y Booker, desde la línea de libres por primera vez en su partido, sellaron el definitivo 121-114 de los Suns.

La noche que Joel Embiid recibió ante su familia y los aficionados de Philadelphia su trofeo como MVP de la temporada, los Celtics le amargaron la fiesta al pívot camerunés al ganar a los Sixers por 102-114.

La victoria de la noche del viernes coloca a los Celtics con una ventaja de 2-1 en la serie ante los Sixers.

La noche empezó bien para un emocionado Embiid que, rodeado de sus padres y de su hijo, recibió entre lágrimas el trofeo de MVP de la temporada minutos antes del inicio del partido.

El pívot terminaría la noche como el máximo anotador del partido, con un doble-doble de 30 puntos y 13 rebotes, además de tres asistencias y cuatro tapones.

Pero sin la aportación de James Harden, que tuvo una mala noche en la que sólo anotó dos de los siete triples que intentó y un tiro de siete lanzamientos de dos, el pívot se agotó en un intento inútil.

Harden, que durante gran parte de la noche se mostró indeciso y sin confianza ante el aro, concluyó la noche con 16 puntos gracias a ocho tiros desde la línea de las personales. Tyrese Maxey tampoco tuvo un buen partido, con 13 puntos tras nueve intentos de triples y siete tiros de dos.

En los Celtics, Jaylen Brown y Jayson Tatum fueron incansables. Brown aplicó una defensa pegajosa a Harden desde el primer segundo del partido que descolocó al base de PHiladelphia. Brown anotó 23 puntos, siete rebotes y cinco asistencias.

Y Tatum hizo un doble-doble con 27 puntos y 10 rebotes, a pesar de que sólo anotó tres de los 11 triples que intentó.

Su compañero Al Holford fue el más efectivo desde más allá del arco con cinco triples de siete intentos. El pívot dominicano sumó 17 puntos y siete rebotes.

