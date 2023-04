Una monumental actuación de 42 puntos y diez rebotes del esloveno Luka Doncic no le bastó a los Dallas Mavericks para sobrevivir en Miami ante la ley de Jimmy Butler, que dirigió una trascendental victoria de los Heat en la NBA por 129-122 con 35 puntos y doce asistencias.

Tras acudir el viernes al Masters 1.000 de Miami para ver la semifinal del español Carlos Alcaraz contra el italiano Jannik Sinner, Butler y Doncic ofrecieron este sábado un tremendo espectáculo, un duelo de alto voltaje que se saldó con un triunfo que complica aún más las esperanzas de los Mavericks de llegar a la postemporada en el Oeste.

Doncic añadió a su actuación diez rebotes, ocho asistencias y dos robos, pero la vulnerabilidad defensiva de su equipo le pasó, una vez más, factura.

Back in the W column ‼️ pic.twitter.com/0kGvtUXe8Q

Butler rozó la perfección con doce de 16 en tiros, diez de once desde la línea de libres, doce asistencias y dos robos, uno de ellos particularmente importante en el cuarto período para zanjar un buen momento de los Mavericks.

Con cuatro partidos por jugar, los Mavericks son undécimos, a una victoria de los Oklahoma City Thunder, actualmente fuera no sólo de los playoffs, sino también del ‘play-in’.

Perdieron nueve de sus últimos doce partidos y no encuentran todavía la mejor conexión entre sus dos estrellas, Doncic y un Kyrie Irving que aportó 23 puntos.

Los Heat son séptimos en el Este y están a medio partido de los Brooklyn Nets, sextos, que ocupan la última plaza de acceso directo a los playoffs.

No tardaron en acaparar focos Butler y Doncic, extraordinarios a partir de un primer cuarto en el que aportaron 16 y trece puntos respectivamente. Su tremendo rendimiento y ritmo anotador mantuvo el equilibrio hasta que, en el tramo final, los Heat sellaran un contundente parcial de 11-0 impulsado por Lowry, Butler y Kevin Love.

Ese parcial se extendió hasta el 15-0 en el arranque del segundo período y siete puntos consecutivos de Cody Zeller dieron la máxima ventaja a los Heat en el 66-48.

Doncic y Hardway sostuvieron a los Mavericks. El esloveno llegó al ecuador del choque con 23 puntos y diez de catorce en tiros, mientras que el estadounidense aportó 17. Se quedó lejos de esos niveles Irving, con solo ocho puntos y una actuación marcada por más bajos que altos.

Pero los problemas de los Mavericks, en particular tras las salidas de Dorian Finney Smith y Spencer Dinwiddie en la operación Kyrie Irving, son en defensa.

El equipo de Jason Kidd recibió 76 puntos en la primera mitad, números difícilmente sostenibles para apuntar a grandes objetivos.

Butler dejó en evidencia esos límites con una actuación que rozó la perfección en la primera mitad. Anotó 22 puntos con ocho de nueve en tiros y los Heat se fueron a los vestuarios con doce puntos de ventaja.

Reaccionaron con orgullo los Mavericks en el tercer período y, con un parcial de 8-0, lograron colocarse a seis puntos en el 97-91. Llegó entonces un intercambio de triples entre Max Strus y Doncic, con Butler que volvió a poner ocho puntos de margen con un elegante tiro en suspensión para el 102-94.

Eso sí, tras unos momentos de profundos apuros, los Mavericks lograron equilibrar el partido a nivel de golpes e intensidad y llegaron a seis puntos de los Heat para entrar en el cuarto período.

Dominant performances on both sides tonight, but Jimmy ultimately led us to the W 🔥 pic.twitter.com/nSqmPXd1PI

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 2, 2023