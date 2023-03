Los Denver Nuggets se recuperaron este jueves de cuatro derrotas consecutivas, mientras que los Sacramento Kings sumaron su quinto triunfo en seis partidos y los Indiana Pacers protagonizaron la sorpresa del día en la NBA al derrotar a los Milwaukee Bucks a domicilio.

Para enderezar su rumbo, los Denver Nuggets no podía tener nada mejor que hacer que visitar Detroit, que lleva una victoria en sus últimos catorce partidos y que es colista en el Este con el peor balance de la liga.

Nikola Jokic (30 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias) comandó este triunfo de Denver, que les garantiza matemáticamente el pase a los playoff (segundo equipo en conseguirlo tras los Bucks), así como el primer puesto en la División Noroeste.

Rodney McGruder (20 puntos y 8 rebotes) fue el referente de los Pistons.

Joker did his thing in the Nuggets W 🃏

30 points

10 rebounds

9 assists

78% FG

For more, download the NBA app:

📲 https://t.co/EfGWQh1oha pic.twitter.com/H2nx0hMTBC

— NBA (@NBA) March 17, 2023