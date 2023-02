Los Dallas Mavericks sacudieron este domingo la NBA, al alcanzar un acuerdo con los Brooklyn Nets para juntar Kyrie Irving al esloveno Luka Doncic. Con esta operación, que llevará a Spencer Dinwiddie y a Dorian Finney Smith a Brooklyn, los texanos pretenden revolucionar los equilibrios de la liga y convertirse en serios pretendientes por el anillo.

Gran jornada para el español Willy Hernangómez, que firmó la mejor actuación de su temporada con un doble doble de 22 puntos y 16 rebotes, con cuatro asistencias, en el cómodo triunfo de los Pelicans sobre los Kings.

El equipo de New Orleans sumó su segunda victoria consecutiva tras hundirse por una racha de diez derrotas seguidas que le hicieron bajar a los puestos de ‘play-in’.

Trey Murphy brilló con treinta puntos y seis triples, en una tarde en la que los Pelicans no contaron con Brandon Ingram, el protagonista de la victoria contra Los Ángeles Lakers del día anterior, cuando metió 35 puntos.

Con una gran actuación coral y siete jugadores por encima de los diez puntos, los Raptors infligieron a los Grizzlies, huérfanos de Ja Morant y Steven Adams, la tercera derrota consecutiva.

Pascal Siakam lideró a los canadienses con 19 puntos y Scottie Barnes anotó trece de sus 16 puntos en el cuarto período, mientras que en los Grizzlies Desmond Bane aportó 26 para los Grizzlies. El español Santi Aldama fue titular y firmó quince puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y dos taponazos en 32 minutos.

Sin el serbio Nikola Jokic, Jamal Murray ni Aaron Gordon, los Nuggets se estrellaron en su visita a los Wolves, ante los veinte puntos de Anthony Edwards y el doble doble de 18 puntos y diez asistencias de D’Angelo Russell.

Los Nuggets siguen líderes del Oeste (37-17), por delante de los Grizzlies (32-21), mientras que los Wolves, que siguen sin poder contar con Karl Anthony Towns, son séptimos (29-27).

Los Knicks remontaron 21 puntos de desventaja y cortaron la racha de ocho victorias de los 76ers fuera de casa, liderados por los 24 puntos de Julius Randle, los 21 de Jalen Brunson y los 17, con cinco triples, del francés Evan Fournier, decisivo con unas grandes jugadas en el cuarto período.

Los neoyorquinos dejaron atrás la dura derrota del sábado, cuando perdieron en la prórroga contra Los Ángeles Clippers, y amargaron el sexto doble doble consecutivo de Joel Embiid (31 puntos y catorce rebotes).

