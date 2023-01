LeBron James, estrella de Los Angeles Lakers de la NBA, rozó el triple-doble con 20 puntos, 9 rebotes y 11 asistencia en la victoria de su equipo ante los San Antonio Spurs.

Sin embargo, sus buenos números y la alegría por el triunfo de los angelinos, casi pasa a segundo plano por culpa de un influencer cuya única gracia es intentar sacar de quicio a famosos.

De acuerdo a Mundo Deportivo, el usuario “Ruhtless Rich” llegó este miércoles hasta el Crypto Arena y se ubicó en uno de los asientos al costado del parqué, una de las ubicaciones más caras para presenciar los partidos de la NBA.

Desde ahí, una vez que terminó el partido, el tiktoker empezó a fustigar a LeBron James. Casi lo consigue, al punto de que los guardias de seguridad debieron frenar a la estrella de los Lakers.

“Hey LeBron, será mejor que arregles esta mierda. Mira ese pelo de mierda… ¡Se enojó! ¡Se ha enfadado! ¡Apestas!”, le dijo el popular influencer.

Finalmente, todo quedó en la amenazante mirada de James y las risas del creador de contenidos.

No es primera vez que “Ruhtless Rich” molesta a estrellas del deporte. Ya lo intentó con el boxeador Floyd Mayweather, a quien retó a un duelo de puños sin tener respuesta del pugilista.

Bron wanted all of the smoke pic.twitter.com/T0uV5IiIdy

— Lakers Daily (@LakersDailyCom) January 25, 2023