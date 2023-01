Los Sacramento Kings arrollaron a los Memphis Grizzlies en un duelo entre terceros y segundos del Oeste, respectivamente, con 22 triples, doce de ellas en un primer período de récord, en una noche de la NBA en la que el griego Giannis Antetokounmpo regresó con un doble doble para enseñar el camino a los Milwaukee Bucks.

Los Kings conectaron 22 triples y, con una magnífica prueba de fuerza, se impusieron a unos Grizzlies sin Ja Morant para blindar su tercera plaza en la Conferencia Oeste.

Los números de los Kings fueron extraordinarios. Trey Lyles anotó 24 puntos con seis de ocho en triples, Barnes firmó veinte con seis de nueve en triples, y Murray metió otros veinte, con cinco de siete desde el arco.

A la monumental actuación en triples, los Kings añadieron un triple doble de Domantas Sabonis de catorce puntos, diez rebotes y once asistencias.

