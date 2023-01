LeBron James volvió a brillar con Los Angeles Lakers, luego de anotar 48 puntos en la victoria sobre los Houston Rockets en una nueva jornada de la NBA.

Pero la noche del ‘King’ también estuvo marcada por un curioso momento, en la que la estrella del equipo angelino quedó sin palabras por un comentario de un rival.

Todo ocurrió cuando el novato (jugador de primer año) Jabari Smith Jr. se acercó al jugador de los Lakers y le hizo un comentario que descolocó por completo a James.

“Hey, jugaste contra mi padre tu primer partido en la NBA”, le dijo el novel pívot de los Rockets, a lo que el crack de los Lakers solo atinó a contestar “¿En serio?”.

“Sacramento”, agregó Smith Jr., antes de coronar su conversación con LeBron James con un “¿Te sientes mayor, eh?”.

Pese a la cara de incredulidad del ‘King’, ambos deportistas rieron y continuaron concentrados en el partido.

Luego, en conferencia de prensa, James admitió que “me sentí extremadamente viejo cuando Smith Jr. me hizo ese comentario. Pero como ya he comentado tras el partido, he sido extremadamente bendecido por poder jugar a este juego y poder enfrentarme a múltiples generaciones”.

Lo cierto es que el jugador de 38 años debutó ante Sacramento el 29 de octubre de 2003, en una victoria de los Kings (106-92) donde LeBron registró 25 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias y 4 robos.

Así fue el diálogo entre Smith Jr. y LeBron James: