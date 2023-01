LeBron James se convirtió este reciente domingo en el segundo jugador en la historia de la NBA que alcanza los 38.000 puntos anotados.

A la estrella de los Lakers le faltaban solo 11 puntos para alcanzar ese logro y no perdió el tiempo en su partido ante los Philadelphia 76ers, ya que llegó a esa cifra antes de terminar el primer cuarto.

Un tiro frontal de media distancia fue el que le permitió sumar los 38.000 puntos.

Por delante de LeBron solo queda una leyenda como Kareem Abdul-Jabbar, que tiene el récord histórico de puntos acumulados en temporada regular con 38.387.

Al ritmo que está jugando a sus 38 años y en su vigésima temporada en la élite, LeBron, que promedia 29 puntos por partido, va en camino de superar en febrero a Abdul-Jabbar para convertirse en el máximo anotador de la historia de la NBA.

“Estar aquí y saber que estoy a punto de probablemente romper el récord más buscado en la NBA, algo que la gente decía que posiblemente nunca se conseguiría, es súper abrumador para mí y súper genial”, dijo LeBron en la jornada de medios de los Lakers al arrancar la temporada.

“Cada vez que mi nombre se menciona entre los grandes, como Wilt Chamberlain, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar u otros, es muy abrumador”, añadió.

El curso pasado, LeBron se convirtió en el máximo anotador de la historia de la NBA si se suman los puntos conseguidos en temporada regular con los de los partidos de playoff, pero el registro oficial de la NBA no tiene en cuenta las anotaciones de las eliminatorias.

LeBron James is the second player in NBA history to score 38,000 career points.

Greatness. pic.twitter.com/XgvALhcuON

— NBA (@NBA) January 16, 2023