Nunca falla. Ja Morant, basquetbolista y estrella de los Memphis Grizzlies, protagonizó otro momento en la NBA para enmarcar que se ha vuelto viral en últimas horas.

En específico, el crack se lució con una impresionante volcada que la propia liga ya postula como una de las candidatas a la mejor de la temporada.

El momento se produjo, en específico, durante el partido de los Grizzlies frente a los Indiana Pacers. Morant tomó el balón y encaró hasta clavarlo con violencia pese al intento de Smith de taponearlo.

“Cada ángulo de la increíble volcada de Ja Morant candidata a la mejor del año”, resaltó la NBA en su Twitter oficial, adjuntando el video.

EVERY ANGLE OF JA MORANT'S UNBELIEVABLE DUNK OF THE YEAR CANDIDATE 😱📽️ pic.twitter.com/8u1j6ZNH3F

Morant, por su parte, se refirió a la jugada por la misma vía. Y lo hizo a su modo: “Salta conmigo si quieres hacerte viral”, escribió.

Consignar que Memphis se impuso 130 a 112 en una jornada donde Morant aportó 23 puntos, 10 asistencias y 3 rebotes.

jump with me if you want to go viral 😮‍💨 https://t.co/3ESSiC3A1w

— Ja Morant (@JaMorant) January 15, 2023